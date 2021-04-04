申請探親旅遊簽證時 簽證官主觀判斷很重要
讀者問：
川普任總統期間，父母申請來美探親，領事館沒有給任何理由，很快就拒簽了。我們覺得主要是中美關係很差，簽證不好拿。現在拜登總統上台了，兩國關係應該一步一步回暖，什麼時候再去簽證？他們被拒絕兩次的情況下，有什麼準備方面的建議嗎？兩次沒有簽過，現在簽過的概率大嗎？
答：
在審查探親旅遊簽證流程中，簽證官的主觀判斷是十分重要的，一旦被他們質疑你父母來美國的動機不純，就算你父母提供再多證據，他們還是會拒簽。這不是說證據材料不重要，而是因為簽證官對你父母的主觀看法對於他們能否順利拿到簽證起到至關重要的作用。B-2簽證申請人在面談時提供的證據其實都是為了給簽證官留下一個好的印象而提交的，是為了讓簽證官相信他們來美的目的純粹是為了短期探親和旅遊，並且他們一定會及時離開，不會在美國逾期居留。
簽證官在衡量是否簽發B-2簽證的過程中考慮的因素很多，如被探親人在美國是如何取得綠卡的（通過政治庇護拿到綠卡的人的家屬探親簽證很難獲批），簽證申請人與本國（中國）的聯繫緊密與否，是否有直系親屬在美國持有美國綠卡或公民身分，個人在中國的工作和經濟實力如何，是否有去別國的旅遊經歷之類等等。關於如何加強面試官對你父母的正面印象，建議你聯繫一個專業的移民律師進行具體的諮詢。事實上，川普總統在任期間並未實際上要求使領館減少探親旅遊簽證的簽發，因為對美國政府來說，真正的遊客會給他們帶來經濟利益，他們一直都歡迎的。他們只是不想外國人利用探親旅遊簽證來美工作、搶奪美國人的工作崗位，或者在美國逾期居留。
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