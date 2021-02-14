父母申請J-1轉H-1B 孩子2種方式獲批H-4

讀者問：

本人正在J-1轉H-1B 的過程中，同時要給老公和孩子申請H-4。孩子以J-2身分在美國 ，但老公一直在國內。現在對H-4的申請有點不清楚，孩子應該是可以和我同時申請身分轉換吧（I-539）？我老公的表格要如何辦理呢？我打聽到的結果是，給我提供offer的單位好像不負責準備申請H-4的資料，需要自己準備，但可以將資料一起提交。請指點。

答：

首先你需要先確定你的J-1簽證是否有需要回國服務兩年的限制。如果有，則需先辦理J-1 waiver，否則你的H-1B申請將無法獲批。

當你的雇主為你遞交I-129申請從J-1轉H-1B時，你孩子可以同時遞交I-539申請從J-2轉為H-4。有兩種方式可以為你孩子在美國申請H-4：一、你要求雇主將孩子的I-539申請附帶在你自己的H-1B申請包裹裡一併提交給移民局 ，這樣你的H-1B和孩子的H-4申請可以一起獲批；二、等收到你的H-1B申請收據後，再給孩子單獨遞交I-539轉身分的申請，並附上你的H-1B收據（I-797 Receipt Notice）作為孩子轉身分的依據。記得I-539轉身分申請，一定要在孩子J-2身分到期後的30天內讓移民局收到。

至於你在國內的丈夫，因為他人不在美國，無法在美國通過遞交I-539的方式轉換成H-4身分。只能等到你的H-1B獲批後，讓你丈夫去美國駐中國使領館申請H-4簽證入境。當他持H-4簽證入境美國時，他就已經是H-4身分了。