綠卡申請被拖延 投訴移民局會有明顯效果

讀者問：

我綠卡 申請的PD是2015年，今年3月排期就current了，到現在還是石沉大海。主副8月網上顯示RFE，但只收到了副RFE，要求證明婚姻真實，我們提供了非常翔實的證據。8月底聯繫USCIS，被告知主RFE網上狀態是error，從來沒有發給主申請人RFE。但是，現在網上的狀態還是發了RFE給主申請，副申狀態是收到了RFE的Respond。

找了議員給USCIS寫信，目前還沒回覆。給tier 1打電話，被告知主申請在NSC，還在正常處理時間之內（10到21個月），所以要我們繼續等。副申請的case也在NSC，本應該RRFE後60天之內給結果，現在超了，提了一個SR。真不知道該怎麼辦了。為什麼我的case跑到NSC了？不應該是在Field Office或者NBC嗎？

答：

超出正常處理時間的申請案子在移民局 時有發生，現在又受到疫情的影響，移民局處理申請的進度更加緩慢。從你的描述來看，你的綠卡申請應該是勞工 綠卡申請。NSC處理勞工綠卡申請，所以你的case在NSC是正常的。一般在綠卡問話之前，case會被轉到Field Office，你可以考慮遞交A Writ of Mandamus，投訴移民局，會有明顯的效果。