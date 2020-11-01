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提交I-485撤銷F-2 沒有不良影響

韓麗律師主答

讀者問：

我的EB－1表B現在current了，我準備與家屬一起提交I-485。但是因為疫情，家屬在6月中旬被裁員。7月21日，她提交了H-1B轉F-2的I-539表，現在還是顯示的received。按照現在境內轉身分的處理速度，估計還得三個月以上才能批，等身分下來表B肯定關了。

所以現在的可行做法就是withdraw這個F-2身分轉換，配偶根據245（k），身分過期小於180天的免除條款來申請 I-485。但是在網上考古後發現，有文章說即便遞交了I-485，配偶的非法身分時間依然在延續，有 legal presence，但仍是out of status。所以想請問遞交 I-485後，如果綠卡批下來之前的這段時間，也就是配偶的非法身分時間是否仍然觸及212(a)(9)(B)的「非法逗留超過180天申請人在三年之內都不可以進入美國」的規定嗎？Out of status超過180天會有問題嗎？配偶還可以正常申請和使用 AP和 EAD嗎？如果撤銷F-2，H-1B過期到F-2撤銷前這段時間算legal presence嗎？還是追溯到H-1B過期後都不算合法逗留？另外撤銷F-2的原因可以寫是因為要提交 I-485嗎？這樣說會有什麼不良影響嗎？

答：

根據EB-1的B表，你的家屬可以跟你一起遞交 I-485。245(k)也適用於合格的勞工移民的家屬，家屬在美國逾期居留的時間不能超過180天。Out of Status的計算時間開始於家屬 6月中旬被裁員，到移民局收到家屬的綠卡申請為止。根據245(k)，家屬遞交綠卡申請後就不是Out of Status了，也就不會觸及 212(a)(9)(B)的「非法逗留超過 180天申請人在三年之內都不可以進入美國」的規定。家屬可以正常申請EAD，不建議申請和使用AP。如果撤銷F-2，追溯到H-1B過期後都不算合法逗留。撤銷F-2的時候的原因可以寫是因為要提交I-485，不會有不良的影響。

H-1B 美國 綠卡

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