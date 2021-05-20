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巧用書袋 培養孩子閱讀習慣和專注力

許雅寧
圖：許雅寧提供
圖：許雅寧提供

夏天到了，大家出遊的機會一定增加了。只要家中有小孩的父母都了解，帶小孩出門，尤其是年紀比較小的孩子，對父母而言是一大挑戰。因為孩子的注意力短暫且容易口渴飢餓，還要經常上廁所，父母出門經常需要大包小包，也難怪很多父母一想到此，一點出門的興致都沒有了。

秘密法寶

我完全了解父母的痛，所以在我孩子很小的時候，我就發明了一些法寶來把「帶小小孩出門」這件事搞定。例如，在餐廳吃飯的時候，我也會怕上菜太晚，孩子們坐不住，或怕人太多孩子們容易煩躁等。我的辦法是在出門前幫每個孩子準備一個小背包，讓他們每個人背在自己身上，這樣也免除我大包小包的窘境；他們背包裡面一定帶著水和點心，讓他們可以隨時自己補充體力和水分；背包裡還有草稿紙和鉛筆、蠟筆、彩色筆等，這樣，在餐廳裡等餐時，孩子們也可以開心塗鴉，不管是畫恐龍汽車、房子或是娃娃等都可以讓他們安靜好一段時間，等到他們對塗鴉不再感興趣時我會立即拿出第二個法寶——書，來繼續吸引他們的注意力。

圖：許雅寧提供
圖：許雅寧提供

巧用書袋

每當孩子們出門，我一定會在他們的背包裏放上幾本書，因為我懂得，要讓注意力有限的孩子乖乖配合大人世界的作息節奏，這真的是「強孩子所難」的一件事情。年齡小的孩子看的書不厚，所以我讓每個孩子帶上5、6本書，如此一來，等待時光不再漫長無聊，孩子人手一書，一本看完再接一本，就算等半個小時也不會吵。我讓孩子帶中文書也帶英文書，讓他們從小自然地沉浸在雙語閱讀的環境中。也因如此，我在帶孩子外出時不再如臨大敵，因為我知道，我有一個最佳保姆——書，和我同心協力把「帶孩子出門」這件事搞定！在這樣的環境中，孩子的語言能力自然而然進步，最讓我開心的是，他們也不會向我提出要玩手機這個令天下父母聞風喪膽的要求了，因為他們已經沉浸在雙語的書香世界中了。

暑假到了，當小鬼們生龍活虎準備大鬧一番時，父母們不要害怕，讓我們一起利用書，為全家打造一個開心的暑假，當孩子悠然自得地徜徉於書本的魔幻世界中，父母也能擁有一個輕鬆愉悅的假期。這才是大家都開心的暑假！

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許雅寧

許雅寧

許雅寧博士擁有美國哥倫比亞大學雙語教育博士，英語教學碩士，及紐約大學管理碩士學位； 教育工作經驗包括：美國哥倫比亞大學教育研究所兼任助理教授及招生工作，美國公私立K-12年級英文教學及學生升學輔導規畫。許博士專精英語讀寫教學，雙語教育，心理教育，對於美國及亞洲地區教育皆有深入瞭解。
許雅寧博士擁有三重美國英語教師執照，美國心理諮詢證書及美國注冊會計師執照，為台灣「親子天下」雜誌、台灣 「換日線」雜誌、台灣「國語日報」、北美「世界日報」專欄作家，並為哥倫比亞大學家長領導協會聯合主席。
臉書粉絲專頁：雅寧工作室
著作：《教出雙語力》、《做個不完美的父母》及《前進美國大學

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