善用便利貼 溝通生活小問題

圖：Pexels/Linda Eller-Shein

上一次和大家提到：語言應該和生活相結合，如此一來，語言學習才會成為生活的一部分，而非只是學校的功課或是家長額外的要求。上次的內容是孩子們留的一張請同公寓的用戶不要關鐵門的小告示，今天則要和大家分享老三文文寫給我的便利貼留言。

在生活的互動中增進語言學習

在我孩子的成長過程中，我白天全職工作之餘還在哥倫比亞大學 攻讀碩博士學位。哥大的碩博班都是晚上上課，當我回到家時往往已經錯過孩子的上床時間，見不到他們，所以孩子們便時常用便利貼留言給我。

這張便利貼(圖1)是文文8歲時寫給我的：一般的美國 衣服對東方女孩來說都太大了，因此我便時常需要幫孩子改衣服。這個便利貼上寫著：「媽媽，這件ㄎㄨˋ子的ㄧㄠ太大了，請你ㄅㄤ我ㄈㄥˊ。文文ㄐㄧㄥˋ上，謝謝！」另外還附上了一張「圖文不符」的手繪圖。她畫了一個穿洋裝、戴著項鍊的女娃娃，這個年齡段的女孩畫出來的娃娃幾乎都是穿洋裝，我看了不禁莞爾。再看她寫的文字，「褲」、「腰」、「幫」、「縫」、「敬」這幾個字用的都是注音符號，文文那時才8歲，生長在美國且沒有上中文學校，在這樣的情況下，這樣程度的中文能力還算不錯。

圖1：作者提供

八歲孩子留言首重意思表達

這兩張便利貼留言(圖2)也是文文留給我的：一張寫著：「媽媽，請ㄅㄤ我ㄕㄡ！文文」我們家規定自己的玩具要自己收，她那時還小，家裡有些櫃子搆不到，因此，有時候文文得請哥哥、姐姐或是我來幫她收放玩具，這張便利貼便因此誕生了。

圖2：作者提供

另一張寫著：「親愛的媽媽，我的粉紅色ㄎㄨˋ子太ㄉㄨㄢˇ了，小天ㄕˇㄐㄧㄥˋ上（文文）。」這個年紀的孩子長得很快，所以很多衣褲一下子就穿不下了，我不在家，但她需要新褲子，她用便利貼和我互動，便留下了另一個語言學習和生活成長的紀錄。文文自小貼心善良，「小天使 」是我對她的暱稱，她也找了一張小天使的貼紙貼在署名旁；同樣的，有些字因為她還不會寫便用上了注音符號。

看到孩子這樣的留言，父母心裡一定是非常溫暖的，文字工整、圖畫精美與否已經不是重點。今年已經17歲的文文大概沒有想到，我會把這些珍貴的成長記錄收藏起來，而這些生活的一點一滴便是學語言最好的養分。

在台灣 的父母們如果想要引導孩子學英文，也可以用同樣的方式來鼓勵孩子使用英文書寫。切記，大人的要求不需要太多，比如拼寫準確、書寫工整等等都不是第一考量，重點是讓孩子們知道語言學習並不侷限於課本、考卷上，而是在生活中時時可見。

美國紐約 哥倫比亞大學教育研究所教授 許雅寧