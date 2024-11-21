華人上班族拿H1B離境續簽 加國苦等2個月花了1.5萬元

川普再次上任後，可能加大限制留學生入境或工作簽證，不少留學生憂心忡忡。圖為柏克萊加大門口。（記者劉先進╱攝影）

在灣區上班的華人留學生 Thomas於20日表示，因為H-1B工作簽證 需要出境面簽，選擇到加拿大 溫哥華領事館，以保證同一時差可遠程工作；沒想到，儘管資料齊全，還是等待兩個月時間，才拿到簽好的護照，等待中前後搬了四次住處，算上住宿、伙食和交通費，總共花了1萬5000元。

Thomas拿的是H-1B工作簽證，一般期限是三年，到期可離境辦理續簽，即到其他國家的當地美國領事館投件、面簽，以保證以後進出美國方便。他選擇到加拿大溫哥華面簽，因為當地和美國時差類似，可以遠程工作，不影響上班。

7月30日，他搭乘飛過去，在當地領事館提交材料後，面簽官告訴他，簽證順利通過，沒想到一等就是近兩個月。中間也寫電郵詢問，簽證中心的回答都是標準樣板的郵件，沒有實際內容，也不解釋為何延遲。「等待40多天，才通知我交上護照，又等了一周多，終於拿到護照。總共等了兩個月。」

Thomas原以為面簽通過，很快就能辦好手續，一開始住的是酒店，沒有消息後，改住Airbnb，後來苦等沒有結果，考慮到溫哥華物價高，Airbnb價格貴，又搬家到短租房。兩個月時間，他搬了四個住處，光是房租就花費6000元，再算上伙食和交通費等，總計花費1萬5000元。「最倒霉的是，我在灣區的房子雖然空著，還是要交每月3000元的租金，相當於兩面花錢。」

Thomas說，他的手續和材料齊全，沒想到還是卡了這麼久。去之前，透過社媒「小紅書」加入了留學生群，都是去加拿大面簽的學生，以互相溝通信息，「讓心裡面有個底，做個準備。」沒想到，多數人情況類似，面簽手續延遲。「有的人卡了半個月，拿到護照。有的人等待三周。大部分人一個月，我的情況久一點。不知道是否因為暑假期間，是續簽高峰期，政策鎖緊。」

對於面簽被卡的原因，Thomas坦言不清楚。「如果是因為美中關係緊張，那很多人在輝達（NVIDIA）實習工作，有很多高科技行業的人才，早就該延遲簽證了。有的人面簽秒過，沒有任何阻礙。有朋友回中國續簽，也很快通過，比加拿大還快，感覺面簽是否受到阻撓，非常隨機，有時就是運氣不好。」

川普再次擔任總統後，可能加大限制留學生入境或工作簽證。麻州大學阿默斯特分校 (University of Massachusetts Amherst)最近向可能在假期回家的國際學生發通知說，強烈建議計畫在寒假期間出國旅行的學生，考慮在2025年1月20日總統就職典禮前返回美國。