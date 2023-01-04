工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

拜登政府計畫大漲工作簽證費用，是現有規畫的三倍之多，要藉此增加移民機構的收入。(Getty Images)

拜登政府計畫大幅調高企業為員工申請工作簽證 所需支付的費用，擬將H-1B 簽證費用從470元調漲至1595元、L-1簽證費用從460元增至1985元、EB-5簽證費用從3675元調高到1萬1160元。

「美國公民暨移民 服務局」(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)發布在聯邦公報上的調高簽證費用提案，有60天評論期；然後預計需要幾個月的時間來整合評論及反饋，總結出最新費用結構。國土安全部表示，調高費用以便移民單位獲得更多經費。

USCIS需要經費來處理公民身分、綠卡、簽證申請，並評估庇護或難民身分申請者。大幅調整工作簽證費用可以讓該機構大致維持既有的申請公民身分和其他人道主義項目收費。例如，申請公民費用也建議從725元調升至760元。

H-1B簽證允許擁有大學學位移民在成為永久居民前，於美國生活和工作至多六年；此類簽證備受科技、金融公司及大學等非營利研究中心青睞。USCIS建議將H-1B簽證基本費用從470元漲至1595元。

L-1 460元→1985元；EB-5 3675元→1萬1160元

L-1簽證允許企業將高管從海外公司調來美國工作；此簽證費用建議從460元漲至1985元。EB-5簽證允許外國投資者在美國進行至少90萬元投資計畫，成為美國永久居民；USCIS建議將此簽證費從3675元增至1萬1160元。

USCIS只有約4%的經費來自國會撥款，其餘運作經費仰賴該機構收取的簽證費，法律要求該機構每兩年更新一次收費結構，但USCIS自2016年以來一直沒有調整收費。川普政府曾試圖在2019年制定新收費，打算將申請公民費用增加近一倍，還首次提出50元庇護申請費；但後來被聯邦法院攔下了這些改變收費方案。

2020年因川普時代移民申請數下降加上新冠疫情，移民辦公室暫時關閉，USCIS遇到經費危機；國會當年夏天介入制定新費用，協助該機構維持運作，否則USCIS七成員工只差幾天就要被迫無限期休假。儘管後來簽證及其他移民申請的需求開始回升，但在2021年3月之前，USCIS仍凍結招聘。