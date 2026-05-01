從「治理」與「教育」數據看美國綠卡的長期價值

五維雷達圖直觀地展示了美國的自由流動性、生活品質、教育資源、宏觀安全性以及治理水平五個維度，除宏觀安全性外，其他均超過全球平均水平。來源｜Globevisa Passport Ranking

近日，國際資產配置、跨國居留與身分規劃專業機構環球出國旗下平台 Passport Ranking 發布了《2026年全球護照排名》。該榜單全面收錄並評估了全球199個國家和地區的護照及身分含金量。與傳統單純統計「通行便利性」（免簽國數量）的榜單不同，該排名系統性地引入了「治理水平（Governance）」、「教育（Education）」以及「生活品質（Life Quality）」等評測維度。

數據表明，在全球地緣政治波動及主要移民國家政策不確定性顯著增加的背景下，目的地國家的法律穩定性與底層教育資源，正成為資產與身分配置的核心考量指標。

治理與法治指標的政策投射

根據 Passport Ranking 的數據，美國在2026年護照綜合排名中位列第38位，但在「治理水平」（涵蓋法治水平、監管品質等）單項指標中排在全球第23位。在移民政策領域，這種治理水平具象化為對既定法律規則的嚴格遵循。

美國在 Passport Ranking 平台中的各維度具體排名數據，其中教育位列全球第4，治理水平位列全球第23。來源｜Globevisa Passport Ranking

以美國 EB-5 投資移民法案為例，2022年落地的《EB-5改革與誠信法案》（RIA）中明確包含了「祖父條款（Grandfathering）」。該條款從立法層面規定：即使未來出現法案調整、最低投資額度變更，乃至區域中心計畫授權暫時到期，美國移民局（USCIS）仍需按照申請人遞交案件時的原定規則進行審理。這一機制客觀上極大地降低了政策變更帶來的「追溯風險」，體現了成熟法治框架對個人合法權益的長期保障。

教育與生活品質的疊加效應

除了治理環境，美國在 Passport Ranking 排名的「教育（Education）」維度穩居全球第4位，同時在「生活品質（Life Quality）」維度位列第10位。對於有子女教育及長期發展規劃的家庭而言，永久居留權（綠卡）是接入該優質系統的關鍵路徑。

從教育投入產出比來看，綠卡持有者在美就讀公立中小學可享有免費義務教育待遇。而在競爭激烈的高等教育階段，相較於持有 F-1 簽證的普通國際學生，擁有本地身分的學生在常春藤等名校的錄取配額、航空航太及人工智慧等核心敏感專業的選擇，以及基礎科研獎學金的申請上，受到的政策限制大幅減少。更重要的是，在畢業後的求職階段，綠卡身分不僅能有效規避 H-1B 工作簽證低中籤率帶來的去留風險，更能賦予申請人與本土競爭者平等的就業權利，從而實現從「留學」到「立業」的平穩過渡。

基於數據的理性決策

隨著 RIA 法案的推進，當前 EB-5 體系內設有特定比例的預留配額（如鄉村地區或高失業率地區），該類別目前在審理週期上具備顯著的優先權，為申請人提供了避開傳統排期壓力的窗口。

環球出國的風控專家提示，面對龐雜的全球項目與資訊差，投資者應避免盲從單一的市場推介。建議申請人依託 Passport Ranking 等客觀數據系統，量化對比各目標國的法治環境與教育資源。同時，在長達數年的移民申請週期內，選擇具備全球服務網路、數據研發能力及獨立法務審核體系的專業機構，是應對未來未知變動、確保跨國規劃安全落地的有效保障。

（文 / Mancy Li; Kathy Fang ）