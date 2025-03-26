川普政府擬審查「綠卡申請者」社媒帳號 遭批危害言論自由

川普政府擬擴大綠卡申請者的社媒使用內容，已經居住在美國的綠卡申請者也要呈報社媒帳號。（歐新社）

英國「獨立報」（The Independent）報導，川普 政府建議，針對已在美國合法居留的綠卡申請者社群媒體 帳號進行審查。此舉挨批妨礙言論自由，但當局堅稱這對「加強身分驗證、檢驗及國安審查」是必要之舉。

根據現行規定，居住在國外的美國簽證申請人，須向美國公民暨移民 服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS）通報社群媒體帳號名稱，但川普的提案將把這項政策擴及至已合法居留美國、正申請永久居留權或尋求庇護的人。

USCIS指出，為「加強身分驗證、檢驗及國安審查」，審查社群媒體帳號確有其必要性。

USCIS正蒐集民眾對這項提案的回饋意見，截止日期為5月5日。目前多數回饋意見都強烈反對這項措施。

一名匿名人士評論：「美國正走向專制。現任政府不喜歡的任何事情都是壞事。純粹的意識形態意味徹底毀滅。此舉將違反（美國憲法）第一修正案。」

另一則評論寫道，此舉將「對言論自由造成寒蟬效應。對政府審查網路言論的擔憂，無異將扼殺言論自由。對於來自不同政治形勢國家的人，這尤其令人憂心，他們可能擔心自己的網路活動遭到誤解。」

在現有的143則評論中，有29則提及侵犯言論自由。還有人寫下：「這項政策將侵蝕讓美國成為自由燈塔的基本價值，包括言論自由、隱私權和人權。」

「獨立報」報導，川普政府這項提議正值先前曾有披露指國稅局考慮提供報稅機密資料給移民執法人員，更添個人資料外洩的疑慮。