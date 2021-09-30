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移民作業延宕1年 8萬「綠卡名額」將作廢

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移民作業延宕1年 8萬「綠卡名額」將作廢

編譯洪毅／綜合30日電
受到一年來的新冠疫情導致作業延宕影響，約8萬個綠卡申請名額將作廢，其中不乏許多高科技工作名額。（美聯社）
受到一年來的新冠疫情導致作業延宕影響，約8萬個綠卡申請名額將作廢，其中不乏許多高科技工作名額。（美聯社）

10月1日為美國2022會計年度首日，受到一年來的新冠疫情導致作業延宕影響，約8萬個綠卡申請名額將作廢，其中不乏許多高科技工作名額，對美國是無形的傷害。

華爾街日報報導，造成這種情況的原因是，由於新冠疫情影響，美國海外使領館暫時關閉，導致2020會計年度(2019年10月1日至2020年9月30日)政府處理基於親屬的綠卡申請件數大幅下降。

依法，未處理的申請名額將在2021會計年度轉為基於工作的綠卡申請名額，導致本財年可接受的基於工作的綠卡申請名額從正常的14萬增加到26萬；但疫情攪局及案件積壓，讓綠卡主管機關美國公民及移民服務局(USCIS)無力處理這麼多申請。

這些名額將在2022會計年度從系統中消失，USCIS對此無能為力，只在上周表示，可能有7萬5000至8萬個名額將會消失，他們只能盡量降低此數字。

除8萬張基於工作的綠卡申請名額將會作廢外，還有約15萬個基於親屬的綠卡申請名額將會作廢，這些名額將在2022會計年度轉為基於工作的綠卡申請名額；但此事仍讓只持工作簽證，在美國等待申請綠卡的120萬人中，許多人感到挫折。

從2013年就開始申請綠卡的兒科醫師巴瓦爾(Kailash Pawar)終於在今年到達最後一關，但自此沒有下文，想到一切又得重來，又有這麼多人申請，卻又有這麼多名額會被浪費，讓他感到很「無助」。

基於工作的綠卡申請人中，許多人為從事科技業的印度人，因此受到矽谷關注；微軟(Microsoft)法律顧問陳傑克(Jack Chen，音譯)就表示，有才華的人無法在美國投資自己的未來，對美國而言是種「自我傷害」。

國會議員曾提出數項解決此問題的方案，例如在3兆5000億元預算案中，增加過去30年來被作廢的綠卡申請名額，或是共和黨籍聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)提出，恢復過去兩年被作廢的9萬2000個基於工作的綠卡申請名額的法案。

綠卡 工作簽證 美國公民

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