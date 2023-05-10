離婚恐影響小孩一生 掌握5重點減輕對孩子傷害

（圖：健康醫療網提供）

離婚不僅是夫妻雙方的協議，對孩子更是造成情緒、學業、社交與行為等莫大的影響。為了幫助孩子度過父母離婚帶來的負面影響，家長可以能提供情感支援、減輕影響，讓孩子感受到愛和關心，讓孩子更好地應對人生巨變。

離婚對不同年齡層的孩子影響也不同

學齡前兒童（0-5歲）：

學齡前兒童對父母的依賴性較高，當得知父母離婚時，他們容易感到分離焦慮、易怒、易哭、失眠 、食欲減少等。父母需要為孩子提供安全感和安撫，並保持穩定和規律的生活，以幫助孩子適應新的生活方式。

學齡期兒童（6-12歲）：

小學兒童還無法理解父母離婚的決定和影響，可能會感到失落、不安和沮喪，表現出情緒不穩定、孤立、對學業的興趣下降等。父母需要與孩子進行溝通，以確保他們瞭解父母的決定，並幫助他們理解離婚的影響。若可行的話，父母還可以提供支援和積極參與孩子的生活，例如參加學校活動和與孩子一起玩耍等，以幫助孩子穩定情緒。

青少年（13-18歲）：

當感到失去了家庭和安全感，青少年可能會表現出憤怒、沮喪、焦慮、叛逆或不良行為，例如學業表現下降、吸煙、喝酒、犯罪等。父母需要理解青少年的感受，並尋求專業支援，例如心理諮商或輔導。父母還可以與孩子進行開放和誠實的溝通，以幫助他們應對離婚帶來的情感和社會挑戰。

父母離婚會對小孩有哪些影響？

一、情緒困擾：

小孩可能會感到悲傷、沮喪、憤怒、失落、焦慮等負面情緒，因為他們無法理解為什麼父母要離婚，或者他們感到自己的家庭被破壞了。

二、學業成績下降：

小孩的學業成績可能會受到影響，因為他們分心、失去興趣，或者因為他們需要照顧弟妹或幫忙家務而無法專心學習。

三、社交障礙：

小孩可能會因為父母離婚而感到孤單、不安全、自卑，進而影響他們的社交能力和人際關係。

四、行為問題：

受到父母離婚的影響，小孩可能會表現出負面行為，如反抗、退縮、甚至濫用毒品 與青少年犯罪等，因為他們無法妥善處理負面情緒和情感問題。

如何減輕離婚對小孩的影響？

為了幫助孩子度過父母離婚帶來的負面影響，家長可以能提供情感支援、減輕影響，讓孩子感受到愛和關心，如尊重孩子的感受、保持穩定和規律的生活、提供愛和支持、幫助小孩建立安全感和自信心、協商共同撫養計畫和尋求專業支援，並給予必要的輔導，以解決孩子的情緒、學習與行為等問題，讓孩子更好地應對人生巨變。

一、尊重孩子的感受：

讓孩子知道他們的感受很重要，可以隨時向父母表達他們的情緒和問題。父母應該盡量理解和尊重孩子的感受，避免將他們捲入父母的爭吵或負面情緒中。

二、保持穩定和規律的生活：

父母應盡量維持孩子的生活穩定和規律，例如保持正常的作息時間、飲食習慣、學校和課外活動等。這有助於孩子保持穩定和安全的感覺，並減輕離婚對他們的影響。

三、提供愛和支援：

不斷地告訴孩子，你們愛他們，並會提供支援和鼓勵。父母應該盡量協助孩子調整到新的家庭狀況，並鼓勵孩子進行積極的活動，例如運動、藝術或其他興趣愛好等。

四、協商撫養計畫：

父母協商撫養計畫，以確保孩子得到充分的照顧和關注。這包括如何分配孩子的時間、如何進行撫養、如何維護父母與孩子之間的溝通和互動等。

五、尋求專業支援：

有些孩子可能需要額外的支援和協助，例如心理治療或輔導。父母可以考慮尋求專業支援，以幫助孩子更好地應對離婚帶來的影響。

無論孩子的年齡大小，父母離婚時都需要給予他們足夠的時間和空間，以接受並應對離婚帶來的變化。此外，建議在與孩子談論時，保持冷靜和穩定，並避免責備和指責，以免加重孩子的壓力和負面情緒。如果需要，可以考慮尋求專業人士的幫助和建議。

心理諮商可以提供一個安全、私密和支持性的環境，幫助孩子表達情感、解決問題和建立積極的應對策略。建議尋找經驗豐富、有資格的心理諮商師。心理諮商師通常會使用遊戲、藝術和對話等方式與孩子進行互動，並根據孩子的年齡、發展階段和需要，量身定制適當的治療方案。諮商師還可與家長合作，提供支持和指導，以確保孩子得到全面的幫助和照顧。

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資料來源：健康醫療網

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