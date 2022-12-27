兒童長時間手持3C不只傷眼 恐成長發育出問題？

久坐、少動、愛玩3C，不只是文明社會的成人病，也是干擾兒童發育的罪魁禍首。（記者陳柏亨／攝影）

久坐、少動、愛玩3C，不只是文明社會的成人病，也是干擾兒童發育的罪魁禍首。世界衛生組織 （WHO）早在2019年就提出，「5歲以下兒童身體活動、久坐行為和睡眠指南」示警，若兒童缺乏運動、長時間使用3C、習於久坐等，對健康、認知發展、骨骼發育、代謝、心臟發育、心理健康等都可能造成疾病風險。高雄醫學 大學附設中和紀念醫院小兒遺傳及內分泌新陳代謝科主任蕭惠彬說，孩童發育成長從出生開始，每個時期都重要，不良的生活習慣，恐引來發育危機。

生活習慣影響內分泌 3大指標評估兒童發育

蕭惠彬表示，成長發育與內分泌系統息息相關，包含生長激素、甲狀腺素、腎上腺素、胰島素等，彼此環環相扣；正常的生理下，生長激素分泌最旺盛是午夜11時至凌晨2時，若孩子太晚睡，或睡眠品質不佳，則會造成生長激素分泌異常；倘若甲狀腺亢進，導致過瘦、甲狀腺功能低下，則會過胖 ，同時亦會影響骨骼生長板發育。

評估兒童生長發育是否走在常軌上，有三大指標供觀察。蕭惠彬說，兒童期每年應至少成長4至6公分，女生在8至10歲、男生在9至11歲後開始進入青春期，青春期每年至少要長7到15公分，可以每半年評估成長發育的速率是否太快或遲緩。同時觀察孩子跟同齡者的生長差異，衛福部有提供不同年齡的成長曲線對照表，若孩子生長曲線持續低於3%，意即每100名孩子中是倒數第一、第二名，就是明顯警訊。此外，若孩子的生長曲線在一年內跨區發展，如本來是85%，突然掉到50%、25%，也要注意。

有警訊速就醫 生長激素缺乏可治療

蕭惠彬說，如果孩子生長狀況出現上述警訊，應及早到兒童內分泌科就醫評估，以免等到生長板癒合，要追趕就來不及。臨床觀察發現，多數來看診的孩子發育不如預期，有可能與爸媽遺傳的身高有關；也可能是體質性的生長遲緩，如在國中時身型落後同儕，但高中期可快速成長發育，往往家長之前的發育階段也是比較「晚熟」的體質遺傳。這些孩子的生長激素、內分泌一般都屬正常，靠後天維持健康的飲食，運動及生活習慣，仍可以讓孩子維持正常生長曲線。但家長可別一味認定「大雞晚啼」，就錯過治療黃金期，蕭惠彬說，有一部份孩子是因為生長激素不足而生長遲緩，若孩子的生長評估是停滯的，就應就醫、照骨齡確認生長板狀況，並透過內分泌誘發檢查確定生長激素及甲狀腺功能正常與否。目前針對生長激素缺乏的孩童，可給予生長激素注射治療，臨床經驗發現，這些生長激素缺乏的孩童，給予生長激素治療後，生長速度會快速趕上；但關鍵就是必須盡早就醫，可別等到第二性徵成熟才要治療。

（圖：健康醫療網提供）

早睡多動吃營養 兒童健檢別輕忽

蕭惠彬表示，孩童的生長發育從在媽媽肚子裡就奠定基礎，每一個時期都很關鍵，還是要提醒家長們應從小培養孩子的健康生活習慣，擁有良好睡眠習慣，保持每晚10時上床睡覺、充足運動量，每天抽空跳繩、打籃球等都會幫助刺激生長激素分泌；也別忘了曬太陽讓身體自然生成維他命D，維持營養均衡、補充優質蛋白質 和堅果類，減少油炸、含糖和加工食物。

蕭惠彬也再次呼籲，國小學童定期都會有校園健康檢查，若孩子發育狀況異常，校護都會通知家長、協助轉診，家長不要輕忽學校的提醒，應盡快到小兒遺傳內分泌科就診。

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資料來源：健康醫療網

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