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「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

減免延期截止 6月30日前將要求學貸復繳

記者胡玉立、編譯陳韻涵／即時報導
減免延期截止，學貸將開始恢復繳還。(美聯社)
減免延期截止，學貸將開始恢復繳還。(美聯社)

教育部長卡多納 (Miguel Cardona) 11日在參院撥款委員會聽證會上表示，COVID-19疫情緊急狀態結束，教育部準備讓借款人「恢復償還聯邦學生貸款」。但卡多納沒有向國會提供政府計畫的具體時間表。

卡多納是在答復阿拉巴馬州共和黨聯邦參議員布瑞特(Katie Britt)詢問時，做以上表示。布瑞特問道，拜登總統與共和黨人爭辯聯邦債務上限時，要求國會償還債務，為什麼政府卻要寬恕學貸借款人？

布瑞特還引用白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)8日談及聯邦債務時發表的「買車買房本來就該按月支付車貸房貸」說法，詢問卡多納是否同意。卡多納說他同意白宮意見。布瑞特接著說：「同樣的邏輯也適用於學生貸款。」

卡多納回應道，「我們同意，我們也正準備恢復繳款計畫，因為緊急時期已結束，我們正準備讓借款人重新開始還款。」

國會山莊報(The Hill)報導，卡多納重申，拜登政府將在6月30日之前，就要求借款人重新開始還款，做出決定。

卡多納還表示，2003年通過「英雄法案」(HEROES Act)讓教育部長有權提供學貸紓困，確保聯邦學貸借款人在疫情危機下不至受到經濟重創，「它讓我有機會為那些受到疫情嚴重影響的人提供豁免，非常類似前一年提供給小型企業的作法，國會也提供了一點支持。」

政治新聞網站Politico在5月稍早報導，教育部去年11月向學生貸款公司發布有關今年10月恢復收取聯邦學生貸款款項指南。報導提到，學貸服務商須在8月31日之後提醒借款人恢復還款。

2020年3月當時任總統川普簽署疫情紓困法案(CARES Act)時，聯邦學生貸款即暫停支付，利率降至0%。此後，拜登政府多次延長學貸暫停期限。

拜登還提議免除高達1萬元聯邦學貸債務，獲得「裴爾贈款」(Pell Grants)者可免除最高2萬元債務。此免除學貸計劃目前正受到法律挑戰。根據紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)數據，若允許拜登執行此計劃，逾4000萬借款人將被免除總計4410億元學債。

教育部長卡多納表示，將在 6月30日前，讓學貸開始恢復繳還。(美聯社)
教育部長卡多納表示，將在 6月30日前，讓學貸開始恢復繳還。(美聯社)

教育部 學貸 拜登

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