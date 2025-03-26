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CNN：刺青、挺哈瑪斯傳單、手機已刪照片都成驅逐理由

記者顏伶如／綜合報導
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川普政府本月稍早遣送到薩爾瓦多監獄的200多名委內瑞拉「阿拉瓜火車」黑幫成員，身上多有刺青。(美聯社)
川普政府本月稍早遣送到薩爾瓦多監獄的200多名委內瑞拉「阿拉瓜火車」黑幫成員，身上多有刺青。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)25日報導，川普政府雷厲風行掃蕩無證移民之際，刺青、持有支持哈瑪斯組織(Hamas)傳單、手機內已刪除照片等，過去幾周紛紛成為拘留或遣返的證據事由。律師指出，移民法院審理過程中，被告享有正當法律程序(due process)保護原本就比較少，川普政府行動則進一步限縮無證移民的民權自由。

非營利移民權益倡議組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)政策主任古普塔(Nayna Gupta)指出，川普政府查緝行動以薄弱證據指控無證移民，在所有程序當中卻未給予任何辯駁機會，「這是真正不一樣的地方」。

國土安全部前副首席法律顧問卡德納斯(Veronica Cardenas)則說：「我們每天都面臨不同的決策，覺得無所適從。」她表示，移民律師對於移民法院缺乏正當法律程序有著深刻體驗，「這段時期相當艱辛」。

報導指出，川普政府本月稍早把230多名委內瑞拉「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)黑幫成員遣送到薩爾瓦多監獄，但其中少數幾人則說身上刺青遭到誤解。

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)指出，姓名縮寫為JGG的委內瑞拉無證客身上有兩處刺青，圖樣為玫瑰加骷髏頭以及有眼睛的時鐘，兩者都跟「阿拉瓜火車」無關。

敘利亞出生的哥倫比亞大學(Columbia University)研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)是2024年哥大校園反以色列抗議行動發起人，3月初遭到移民局逮捕，綠卡註銷。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)說，哈利勒散布支持哈瑪斯的傳單，但哈利勒辯護律師則說，哈利勒雖然持有傳單，卻沒有發送。

34歲女醫師阿拉維耶(Rasha Alawieh)3月上旬抵達波士頓羅根機場(Logan Airport)時，被海關發現手機裡已刪除檔案有已故真主黨(Hezbollah)領袖納斯拉勒(Hassan Nasrallah)及伊朗領導人物照片，直接被遣返回出生地黎巴嫩。

阿拉維耶辯護律師馬祖克(Stephanie Marzouk)上周向波士頓聯邦法院表示，律師團其他成員都已退出。

馬祖克在法庭外對媒體說，會繼續努力讓阿拉維耶回到美國幫患者看病，「我們要確保政府遵守法律」。

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