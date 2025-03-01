美墨邊境被逮無證客 降至25年來新低
川普政府初步統計顯示，非法越過美國南部邊境的無證客數量，在川普總統上任首月驟降至至少25年來最低水平。而在美國嚴加打擊非法移民之際，北部邊境出現新動態：加拿大加強遏制非法移民入美，美國的無證客卻正湧向加拿大。
川普總統1日在社媒發文宣布「對美國的入侵已經結束。」根據海關與邊境保護局(CBP)統計，在川普上任的第一個月，非法越境入美的人數為8326人，為25年來最低。
哥倫比亞廣播公司指統計數據顯示，邊境巡邏隊2月的自美墨邊境非法入境移民，是2000財年以來最低單月逮捕總數。拜登政府執政期間，非法越境事件創新高，邊境巡邏隊有時一天就超過8000起逮捕事件。
邊境巡邏隊數據顯示，過去25年來，每月逮捕人數唯一一次接近今年2月水平，發生在2017年4月，當時邊境巡邏隊在西南邊境逮捕了1萬1000人。根據歷史統計數據，邊境巡邏隊上次平均每月逮捕約8000人，是在1968財年。
川普就職以來，非法移民逮捕數量急劇減少。1月墨西哥邊境巡邏人員記錄了2萬9000起逮捕事件，比12月的4萬7000起下降38%；1月至2月的降幅更明顯，約70％。
川普政府官員將非法越境人數大幅減少，歸功於政府全面打擊無證客行動。
在美墨邊境，川普政府以美國面臨「入侵」為由，授權聯邦官員在未聽取移民的庇護申請情況下，迅速驅逐無證客。川普並指示美軍協助執法，向南部邊境增派數千名士兵，還派遣軍機驅逐無證客。川普政府另考慮援引第42條公共衛生法，以非法移民可能傳播肺結核等疾病為由，在邊境立即驅逐。
在美加邊境，川普當選後，加拿大面對川普的不滿，加強遏制非法移民進入美國；但初期數據已顯示新動態：人們開始逃離美國前往加拿大。
紐約時報報導，2月3日黎明前，加拿大亞伯達省和美國蒙大拿州邊境極其險惡，氣溫低至華氏零下17度，但美國邊境探員卻向加拿大邊境探員發出令人震驚的通報：有九人即將步行進入加拿大，其中大部分是兒童。加拿大皇家騎警迅速採取行動。
這群人會被發現，正是美加雙方在這條世界最長邊界線增強警力的結果。
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