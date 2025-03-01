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美墨邊境被逮無證客 降至25年來新低

記者胡玉立／即時報導
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加拿大加強遏制非法移民入美的同時，美國的無證客卻正湧向加拿大。圖為加拿大邊境執法人員正指示從紐約州越境進入加拿大的無證客前往收容所。(路透)
加拿大加強遏制非法移民入美的同時，美國的無證客卻正湧向加拿大。圖為加拿大邊境執法人員正指示從紐約州越境進入加拿大的無證客前往收容所。(路透)

川普政府初步統計顯示，非法越過美國南部邊境的無證客數量，在川普總統上任首月驟降至至少25年來最低水平。而在美國嚴加打擊非法移民之際，北部邊境出現新動態：加拿大加強遏制非法移民入美，美國的無證客卻正湧向加拿大。

川普總統1日在社媒發文宣布「對美國的入侵已經結束。」根據海關與邊境保護局(CBP)統計，在川普上任的第一個月，非法越境入美的人數為8326人，為25年來最低。 

哥倫比亞廣播公司指統計數據顯示，邊境巡邏隊2月的自美墨邊境非法入境移民，是2000財年以來最低單月逮捕總數。拜登政府執政期間，非法越境事件創新高，邊境巡邏隊有時一天就超過8000起逮捕事件。

邊境巡邏隊數據顯示，過去25年來，每月逮捕人數唯一一次接近今年2月水平，發生在2017年4月，當時邊境巡邏隊在西南邊境逮捕了1萬1000人。根據歷史統計數據，邊境巡邏隊上次平均每月逮捕約8000人，是在1968財年。

川普就職以來，非法移民逮捕數量急劇減少。1月墨西哥邊境巡邏人員記錄了2萬9000起逮捕事件，比12月的4萬7000起下降38%；1月至2月的降幅更明顯，約70％。

川普政府官員將非法越境人數大幅減少，歸功於政府全面打擊無證客行動。

在美墨邊境，川普政府以美國面臨「入侵」為由，授權聯邦官員在未聽取移民的庇護申請情況下，迅速驅逐無證客。川普並指示美軍協助執法，向南部邊境增派數千名士兵，還派遣軍機驅逐無證客。川普政府另考慮援引第42條公共衛生法，以非法移民可能傳播肺結核等疾病為由，在邊境立即驅逐。

在美加邊境，川普當選後，加拿大面對川普的不滿，加強遏制非法移民進入美國；但初期數據已顯示新動態：人們開始逃離美國前往加拿大。

紐約時報報導，2月3日黎明前，加拿大亞伯達省和美國蒙大拿州邊境極其險惡，氣溫低至華氏零下17度，但美國邊境探員卻向加拿大邊境探員發出令人震驚的通報：有九人即將步行進入加拿大，其中大部分是兒童。加拿大皇家騎警迅速採取行動。

這群人會被發現，正是美加雙方在這條世界最長邊界線增強警力的結果。

邊境 非法移民 川普

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