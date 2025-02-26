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「小心這些面孔」ICE幹員個資曝光 南加無證客掃蕩受挫

記者顏伶如／綜合報導
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移民和海關執法局(ICE)在南加州社區掃蕩無證移民的行動，因有人把幹員姓名、電話並附照片的放在西班牙文海報上張貼，行動被迫中斷。(路透)
移民和海關執法局(ICE)在南加州社區掃蕩無證移民的行動，因有人把幹員姓名、電話並附照片的放在西班牙文海報上張貼，行動被迫中斷。(路透)

福斯新聞網(Fox News)24日報導，寫著數名移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)幹員姓名、電話並附照片的西班牙文海報，在加州南部社區四處張貼之後，掃蕩無證移民的行動因此中斷。

報導指出，多個聯邦執法機關證實，過去幾天洛杉磯地區出現針對移民局幹員的抗議行動，某些倡議人士把移民局幹員與國土安全部國土安全調查處(Homeland Security Investigations，HSI)調查人員的個人資料做成海報，在洛杉磯地區以及加州南部大量張貼。

海報為西班牙文，標題寫著「小心這些面孔」，內容指出照片上的配槍幹員正在加州南部行動。海報內容指稱移民局與國土安全調查處的政策讓社區陷入恐懼、蒙受罪名，從家中把人「綁架」到街上，導致骨肉分離，社區破碎，「許多人在被關押於監獄或拘留中心的期間死亡」。

報導指出，包括移民局、聯邦調查局(FBI)、聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)在等等多個機關，原本23日下午要在南加州展開聯合犯罪查緝行動，結果卻因海報事件而中斷。

海報是由哪個倡議團體張貼，目前仍不清楚，但移民局表示，已經知道問題並展開調查。

國土安全部發言人對福斯新聞網發表聲明說，散布海報的人都將面臨妨礙司法的究責，「這一點毫無爭議。這些可悲的活動分子等於把執法人員當標靶，寧可保護販運女性和兒童、綁架勒贖、賣毒品給美國人的MS-13、阿拉瓜火車（Tren De Aragua）和其他狠毒幫派。」

聯邦調查局洛杉磯辦公室發言人表示，任何人妨礙執法行動，包括危害執法人員的人身安全與調查對象，都將面臨司法部犯罪起訴。

圖為社區義工散發傳單，提醒無證移民當移民執法人員敲門時，不要開門。(歐新社)
圖為社區義工散發傳單，提醒無證移民當移民執法人員敲門時，不要開門。(歐新社)

移民 加州 洛杉磯

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