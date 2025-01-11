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輪艙內斷魂、打開逃生門…偷渡客接二連三溜上飛機 民航安全亮紅燈

編譯陳韻涵／即時報導
近期接連傳出多起偷渡客藏匿客機輪艙內以致喪生，以及無票旅客混上航班被補的事件，顯示航空安全出現嚴重漏洞。(美聯社)
近期接連傳出多起偷渡客藏匿客機輪艙內以致喪生，以及無票旅客混上航班被補的事件，顯示航空安全出現嚴重漏洞。(美聯社)

近期偷渡客藏匿飛機輪艙內斷魂的案例頻傳，去年11、12月分別有偷渡客在不同航班上落網，本月7日則有乘客在飛機滑行時打開緊急逃生門。航空安全出現嚴重漏洞。

美聯社報導，捷藍航空(JetBlue)一架客機7日從波士頓洛根國際機場滑行起飛時，一名男性乘客突然打開機翼側的逃生門，觸發緊急滑梯充氣，乘客驚慌失措；其他乘客英勇迅速地制止鬧事男子，該班機最終安全剎住，但情況驚險。

6日，另一架捷藍班機從紐約甘迺迪國際機場飛抵佛羅里達州勞德岱堡機場降落後，例行檢查時在起落架的輪艙內發現兩具腐屍。

去年12月24日，聯合航空(United Airlines)一架班機從芝加哥降落在夏威夷茂宜島後，輪艙內也發現一具遺體；達美航空(Delta Air Lines)同月27日一架航班飛往檀香山前，在西雅圖的停機坪準備進入滑行跑道，發現一名無票偷渡客在機上。

2024年11月26日，達美航空一架從紐約飛往巴黎的航班降落後，一名俄羅斯籍女性偷渡客隨即被捕，她以不明方式繞過安檢，成功闖關。

丹佛大都會州立大學(Metropolitan State University of Denver)飛安教授普萊斯(Jeffrey Price)表示，「我們面臨的挑戰凸顯飛安系統疏失，而這些漏洞會被有心人士利用。」

聯邦運輸安全局(TSA)、聯邦航空管理局(FAA)、航空公司和機場都努力填補漏洞，但普萊斯認為，現行飛安系統設計存在缺陷。

閒雜人等靠近飛機，令飛行員憂心飛航系統的安全性。資深機師、聯合飛行員協會(Allied Pilots Association)發言人泰爾(Dennis Tajer)表示，2001年9月11日恐怖攻擊過後，飛安系統全面升級，未再發生重大災難，令此系統中某些人沾沾自喜。

泰爾表示，「如今我們看到一些無法接受的漏洞，我們很幸運，沒有被意圖更邪惡的人利用。」

專家表示，飛航管制員人力短缺、飛機追蹤技術過時等問題正影響航空旅行的安全。

偷渡客 達美航空 大都會

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