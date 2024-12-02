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全美千萬名無證客 華人超過35萬 占3%

記者曹馨元／紐約即時報導
最新數據顯示，截止2022年，全美共有超過1093萬名無證客，其中，華人無證客總人次超過35萬，占比3.3%。(路透)
最新數據顯示，截止2022年，全美共有超過1093萬名無證客，其中，華人無證客總人次超過35萬，占比3.3%。(路透)

根據智庫「移民研究中心(Center for Migration Studies)」截止2022年最新數據顯示，全美共有超過1093萬名無證客，其中，華人無證客總人數超過35萬，占比3.3%。在加州、紐約州等移民聚集地，每5名無證客中就有1個亞裔，兩州的華人無證客占比也要高於全國平均水平。

「無證客」一詞涵蓋了各種不同身分狀態的移民，包括簽證逾期者、尋求庇護者、人道主義假釋者以及「緊急保護(TPS)」特殊移民計畫的受惠者等等。總統當選人川普的大規模驅逐非法移民計畫，這些無證客中的任何人都可能面臨被拘留或驅逐。川普他還未具體說明哪些無證客人群會成為具體目標，但已了解有犯罪前科的無證客，面臨首波史上「最大規模的驅逐行動」的主要對象。

紐約無證客 7%來自中國

紐約市是全美乃至全球移民人口最多的城市之一。聯邦人口普查局統計，超過三分之一的紐約市居民為移民，無證客占全市人口的約5%。截至2022年，紐約州來自亞洲的無證客占20%，超過三分之一的亞洲無證客來自中國，數量則占整體的7%。

加州在歷史上曾迎接大量早期華裔移民，華人無證客如今在加州的數量為全國之首，總數達到近12萬人，中國也是加州所有無證客中第五大的祖籍國。而在加州，亞裔無證客的占比也達到總數的21.2%。

華州等3州 無證華人超8%

此外，賓州、麻州、華盛頓州三地的華人無證客占比均超過8%。作為新興移民目標地，華盛頓州的亞裔無證客總數在過去10年內增長超過一倍。而華盛頓州無證客的教育水平要明顯高於其他地區，無證客中獲得大學本科及以上學歷的比例達到34.5%，英語流利者也占比近70%。

最新的無證客數據資料更新至2022年，但據紐約移民律師古奇(Edward Cuccia)，進入紐約的無證客數量在2022年至2023年期間到達頂峰，而自2024年夏天之後則明顯變緩。「在2022和2023年，我們律所每年受理的移民案子到達數百起，我幾乎每天都有出庭需要」，古奇表示，他接到的南亞及中國無證客案件尤為多，「但最近，我每周要上庭的頻次降低到兩次左右」。

全國74%無證客已受雇

全國範圍內，74.1%的無證客為已受雇人群，有超過50%的無證客從事服務業或建築業。占總數不到20%的無證客處於貧困線或以下，但全美處於貧困線或以下的總人口占比為11.5%，相比其他人，無證客有幾乎成倍的機率處於貧困狀態。

在2022年，紐約州約有67萬2000名無證客；其中有20%是亞裔，而華人則占總...
在2022年，紐約州約有67萬2000名無證客；其中有20%是亞裔，而華人則占總數的7.2%。(讀者提供)

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