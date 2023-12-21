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無證客擠爆拘留中心 亞利桑納街頭「直接放人」

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無證客擠爆拘留中心 亞利桑納街頭「直接放人」

記者顏伶如／即時報導
一名美國海關與邊境保護局探員將三名無證移民直接在街頭釋放。(美聯社)
一名美國海關與邊境保護局探員將三名無證移民直接在街頭釋放。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，三名國土安全部官員說，被拘留於美墨邊境的無證移民人數頻創新高，拘留中心人滿為患，邊境官員為解決過度擁擠問題，只能盡快釋放無證客，協助安置無證移民的非營利地方團體應接不暇。兩名官員指出，亞利桑納州土桑(Tucson)出現許多無證客直接被釋放於街頭的案例。

國土安全部幹員指出，無證移民從拘留中心獲得釋放的流程，透過當地市府官員及非營利團體協調進行，協助無證客安排交通前往最終目的地。

美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)20日在邊境地區查緝超過1萬2000名無證移民，單日查緝無證客人數超過1萬2000人已經連續第三天，刷新紀錄。截至20日晚間為止，約有2萬7000名無證客遭到海關與邊境保護局拘留，人數同樣創新高。報導指出，每一個小時都有更多無證客持續進入美國，也有無證客拘留之後獲得釋放。

轄區包括土桑附近的海關與邊境保護局處理中心，拘留人數經常是容納上限的一倍。兩名國土安全部官員對國家廣播公司表示，邊境巡邏隊(Border Patrol)幹員把一車又一車的無證移民，每隔半小時送到諾加列斯(Nogales)市中心區釋放，好讓過度擁擠的處理中心拘留所人數降低。

報導指出，無證移民被釋放之後，通常獲得非政府組織Casa Alitas協助。Casa Alitas安置中心入住的無證客人數創新高，工作人員則承受壓力，必須為無證移民提供前往別地的交通安排。

Casa Alitas主任羅培茲(Diego Lopez)說：「這是我們需要共同承擔的額外負擔，必須確保不能把人送到距離機場或其他交通樞紐還有一、兩小時之遙的地點。」

羅培茲說，員工幫忙無證客訂機票前往美國其他地點，但機構資源逐漸耗盡。Casa Alitas原本為無證兒童提供玩具、泰迪熊玩偶等，但因為每周有1萬多名無證客入住，已停止提供玩具。他表示，只能提供基本食物、衣服，讓無證客能去投靠擔保人。

無證客 移民 國土安全部

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