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加國邊境激增墨西哥無證客 本月出現首個死亡案例

編譯徐薏茹／綜合24日電
美國邊境巡邏隊提供的影像顯示兩名疑似無證客企圖穿越佛蒙特州的美加邊境，當地濃密的森林、積雪和嚴寒天氣，可能令偷渡者喪命。(美聯社)
美國邊境巡邏隊提供的影像顯示兩名疑似無證客企圖穿越佛蒙特州的美加邊境，當地濃密的森林、積雪和嚴寒天氣，可能令偷渡者喪命。(美聯社)

加拿大魁北克省(Quebec)和佛蒙特州的邊境最近傳出一起墨西哥無證客死亡的案例，是該區域近期第一個死亡個案，官員指出此案凸顯非法從美加邊境偷渡的人數激增。

法庭紀錄顯示美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)於本月19日晚間11時接獲通知，監視器發現霍蘭鎮(Holland)出現三名疑似無證客。邊境巡邏隊獲報抵達現場後發現三名男性站在距離邊境約半哩的路旁，其中兩人轉身跑回加拿大，第三人則倒下被送往醫院，隨後宣告不治。

這名墨西哥死者的死因並未公布，但佛蒙特州警表示死因不可疑。逃回加拿大的兩名男性之一後來被逮捕。

大約同一時間，邊境巡邏隊在不遠處攔截一輛懸掛康乃狄克州車牌的轎車，逮捕車上乘客並指控其從事人口販運，被逮捕的女子表示她收取600元負責接送陌生人。

儘管與南方墨西哥邊境的無證移民相比，加拿大邊境的非法入境人數微乎其微，但加拿大邊境一直以來都有無證客死亡的案例，負責邊境安全的皇家加拿大騎警(RCMP)報告，今年冬季他們針對無證客穿越邊境的所在區域，展開幾次搜查與救援行動。

美加兩方的邊境官員不斷警告偷渡者及救援隊的安危。RCMP發言人亞當斯(Tasha Adams)透露，RCMP人員1月參與至少三次搜查救援行動，「這些情況置我們的官員於風險中，因為他們得長途跋涉各種天氣與地勢尋找這些遇險個案的位置。」

聯邦海關及邊境保衛局(CBP)的統計數據顯示，2022年10月1日至2023年1月31日，新罕布夏、佛蒙特、紐約州部分地區的CBP人員已經逮捕1513個非法越境者，遠高於前一年同期的160人；今年財政年度期間，整個北部邊境逮捕的無證客總數為2227人，與美墨邊境同期逮捕的76萬2383人相比，仍是小巫見大巫。

美墨邊境 加拿大 無證客

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