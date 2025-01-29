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四和八年級生閱讀能力持續退步 數學進步少

記者張聲肇／即時報導
測驗成績顯示，美國四年級和八年級學生閱讀能力持續退步，數學幾乎沒甚麼進步。(美聯社)
測驗成績顯示，美國四年級和八年級學生閱讀能力持續退步，數學幾乎沒甚麼進步。(美聯社)

美國四年級和八年級學生閱讀能力持續退步，數學幾乎沒甚麼進步，凸顯新冠疫情期間停課、長期高缺席率和青少年心理健康危機的挑戰仍然很重。

2024年學力測驗還顯示，成績好的學生已經開始恢復優秀表現，而成績不好的則越來越差，兩者差距越拉越大。

兩年一度的「全國教育進步評估」(National Assessment of Educational Progress)測驗，是衡量美國學校制度的最佳標準，最近的一次2024年針對四年級和八年級學生閱讀與數學能力，在每一州進行抽樣測驗。

督導測驗的國家教育統計中心主任委員卡爾(Peggy Carr)說，成績不好，「新冠疫情期間退步了不少，該有的進步我們卻看不到。」

少有的亮點是四年級的數學總成績平均進步了2分，雖然比2019年疫情來襲前的平均分數少了3分，有些州和地區也有長足的進步，例如，華府學生的平均就進步了10分。不過，多數學校都還沒開始進步。

八年級生的數學平均成績與2022年無差，但閱讀成績八年級生和四年級生平均都退步2分，最讓人憂心的是三分之一八年級生閱讀成績連「基本」分數都達不到，這是史上最大比率的「閱讀不及格」。

基本閱讀能力都沒有，測驗成績就低於「基本」分數。例如，八年級不及格的學生讀了短篇故事後，主角的動機為何，他們都無法推想到；industrious這個字的意義是「勤奮、努力」，他們也不知道。

最讓官員驚心的是，成績好壞的差距越來越大：頂層學生的成績比兩年前同層級學生的表現更好，顯示疫情期間的退步不但追了回來還超前，但底層成績的同學表現比兩年前同層級的表現更差，和頂層同學的差距拉大。

這一點在八年級生的數學表現最明顯，前10%的平均成績進步3分，最底層的10%退步6分。

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