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TIMSS數學成績 美四年級和八年級排名下滑

記者胡玉立／即時報導
與國際相比，美國四年級學生和八年級學生與他國同齡學生相比，數學成績明顯更易受到新冠疫情影響，數學成績全球排名下滑。(美聯)
與國際相比，美國四年級學生和八年級學生與他國同齡學生相比，數學成績明顯更易受到新冠疫情影響，數學成績全球排名下滑。(美聯)

備受關注的大型國際考試—「國際數學與科學教育成就趨勢調查」(TIMSS)4日公布結果顯示，與他國同齡學生相比，美國四年級和八年級學生最近一次考試(2019年至2023年)的數學成績，明顯更受到疫情的影響；與其他數十國相較，美國四年級和八年級學生的數學成績全球排名下滑。

其他國家的分數與疫情爆發前相比，雖然也有所下降，但美國在某些指標的全球排名相對下降較多。其中，美國八年級數學在45個教育系統中跌至第24位，四年級科學在63個教育系統中跌至第15位。

成績領先美國的國家包括芬蘭的數學成績、英國的科學成績及波蘭的四年級成績。得分較高的國家包括新加坡、日本和英國。該考試成績被認為可以預測國家和學生個人的經濟成就。

聯邦機構「全國教育統計中心」(National Center for Education Statistics，NCES)主委卡爾(Peggy Carr)談到測試數據時表示：「我認為這些下降幅度非常大；疫情加劇了已開始的下滑現象。我們該擔心的是，這不只受到疫情的影響。」

美國首次參加TIMSS考試是1995年。自2015年以來，美國科學成績持續下降；但2019年以來的最新下降幅度在統計上並不顯著。

研究顯示，學校停課與學習損失更嚴重有關。據聯合國教科文組織分析，美國至少有部分學校停課的持續時間，比歐洲等國更長。

這項結果公布之際，總統當選人川普對美國教育體系批評多多，並聲稱要廢除聯邦教育部。不過，4日發布的結果還是有些好消息：美國學生得分仍高於國際平均水平。國際平均水平涵蓋不同經濟水平國家。

儘管美國學校早已走出疫情，恢復正常，但教育工作者仍在努力因應新挑戰；更多教師離職、學生行為不端及缺課率大幅上升。

疫情 新加坡 教育部

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