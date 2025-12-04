我的頻道

年底財務體檢 退休規畫顧問建議應做5件事

1月6日前夕國會大廈炸彈嫌犯被捕 身分曝光

菁英高中輔導界雙雄攜手 為高中生拆解「大學申請陷阱」

演講嘉賓 Cecilia 與學生家長們分享大學申請秘訣。本報資料庫
世界日報於11月1日舉辦的「麥當勞教育博覽會」，今年與 McDonald’s APIA Next 計畫攜手合作，吸引眾多學生及家長在現場探索升學與資源機會。今年主辦單位特別邀請到兩位紐約市教育界的重量級高中輔導老師，以專業經驗帶領學生深入了解大學申請的關鍵時間軸與常見陷阱，獲得與會家庭高度好評。

本次講座講者包括：史岱文森高中(Stuyvesant High School)中英文雙語輔導老師楊樂聞（Cecilia Yang），以及擁有超過20年輔導經驗、去年自湯森哈裡斯高中（Townsend Harris High School）退休的王致鶴（Jeremy Wang）。兩人分別從申請規劃、資料準備到資源運用多角度解析，協助學生為大學申請建立清晰策略。

Cecilia 以完整的申請流程為切入點，提醒學生務必掌握申請時間表，包括推薦信、文書準備、標化成績提交等規劃。同時強調「申請動機」的重要性，指出大學越來越重視學生對該校的認識與投入，如校園參訪、參與校方活動、或與學系相關的專案皆有助於強化申請說服力。

Jeremy 則分享最新大學申請數據趨勢，包括錄取率變化、學校選擇策略，以及學生如何善用免費或低門檻資源平台。他也詳細介紹了尋找財務補助的方式，協助家庭理解獎助學金以及各類補助計畫的重要差異與申請要點。

此次講座以務實建議與豐富資訊成功協助學生與家長釐清申請方向，亦展現華人社區對教育議題的高度投入。主辦單位表示，將持續透過教育活動連結更多社區資源，為學生打造更完善的升學支持系統。

演講嘉賓Jeremy與學生家長們分享大學申請細節以及獎學金與獲取資源。本報資料庫
升學 紐約市 退休 麥當勞 史岱文森高中

