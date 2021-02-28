青少年早戀 家長該如何看待成長過程？

日前媒體報導耶魯華裔碩士生遭槍殺，麻省理工學院（MIT）的博士生由於與死者女友互為臉書好友，也被列為案件關係人；人們在為死者惋惜難過之際，也對案件的走向高度關注。更有許多華人 家長不免聯想到自己孩子的交友及戀愛；尤其是家有高中生的孩子，這個問題似乎更難避免。

反對早戀 家長圍剿

在傳統的華人家長理念中，對孩子在高中階段交男女朋友常有許多顧慮，甚至當成「早戀」般進行圍剿。家長們首先會擔心談戀愛影響孩子的學業，尤其高中階段，面臨升學 的巨大壓力，即使全力以赴還未必能有比較滿意的結果，更何況孩子分心談戀愛。

另外一方面，家長也認為孩子心理不夠成熟，恐難承受戀愛交友的起起伏伏、分分合合。

思及婚姻 爸媽顧慮

如果孩子交往的對象各方面條件不符合家長的期望，家長的顧慮更大，深怕孩子的婚姻大事就此受影響。家長的這些態度會直接影響到親子關係，給雙方都帶來很大的壓力。尤其對於新移民家庭 ，一些孩子本來就因為語言和文化觀念的不同，不願意跟家長溝通他們日常遇到的問題，因為交友戀愛產生的矛盾會進一步把孩子推得更遠。

首先，我們應該釐清什麼是「早戀」。所謂「早戀」是孩子早於家長的預期進入戀愛和交友的這個階段，但孩子何時進入這個階段不是由我們當家長的說了算的。

孩子身體發育、荷爾蒙的分泌、所處的文化環境，以及外界的誘惑，都是促成孩子進入這個階段的主要因素。

和孩子其他成長中遇到的問題一樣，家長應該調整自己去面對，而不是強求孩子根據我們制定的時間表去成長。其次，青少年很多地方都沒有定型，他們的喜好、思想成熟度還有很大的變化餘地，今天喜歡的，明天就未必了。

可以說大部分高中生，由於他們心智成熟還遠沒有達到可以對一段可以持久的感情做出承諾的地步，他們在高中經歷的戀愛交友最後都無法修成正果。

這個過程中的起起伏伏、分分合合必然成為他們成長的一部分。一些孩子是因為自己需要面對一些自己無法承受的壓力，而同時無法獲得來自家庭的支持時，通過戀愛交友來獲得所需要的依靠；而另外一些孩子是因為朋友的影響而進入這個階段。

當看到自己的好朋友都已出雙入對，而自己還單身一人，於是跟風就交了朋友。

可以說每個戀愛的高中生都有自己的心理需求，家長在介入前最好瞭解一下孩子究竟在哪些方面的心理訴求沒有得到滿足。

除了少數的高中生可以將這段戀愛交友繼續到大學甚至更久的時間，多數高中期間建立的戀愛關係都是曇花一現。

升學壓力 逼退戀愛

尤其當12年級的學生面臨升學的時候，每個人都是壓力山大，有忙不完的作業、課外活動和大學申請工作，都希望從自己的交往對象那裡獲取更多的力量，這個時候很多孩子就會選擇分手，因為他們無法在管好自己的同時還有餘力去照顧另外一個人。當大學錄取結果出來了，孩子們又面臨一個新的考驗，大學的選校的分歧又會導致一批學生戀人的分手。

遠距感情 維持困難

因為這裡長大的孩子非常實際，他們知道遠距維持感情是非常困難的。所以作為家長應該認識到，高中生的戀愛很大可能只是成長的一個過程，並非完成終身大事。

但家長也不要就此放任自流，現在的孩子們身體發育快，而所處的環境中，也容易獲取許多紛雜的婚戀資訊。如果家長比較忌諱在家裡進行這方面的教育的話，等同於讓孩子通過各類資訊去學習成長，接受的觀念恐怕與家長相去甚遠，這會導致將來更多的矛盾。

在孩子進入高中以前，家長們就應該找機會和孩子們溝通這方面的問題。學校雖然提供性方面的教育，但這些都是基於生理上的知識，而沒有道德方面的教導，不一定符合新移民家庭的價值觀和婚戀觀。

家長們不能等到孩子已經找到朋友交往了，才跳出來極力反對；從一開始就把自己的期望說清楚，和孩子們坦誠交流，這樣才會避免雙方陷入難堪之境。

一些孩子進入好高中後，同學的素質、條件大多相似，有的家長會希望他們在高中階段就找到理想的對象。還有一些家長覺得男孩在戀愛上「不吃虧」，也較易對孩子高中戀愛表示支持。

不過需要提出來的是，在孩子交往中有一些界限需要非常留意。青少年發生性關係不是罕見事，看上去你情我願並沒有什麼不妥，但考慮到交往時雙方的年齡，有可能會有一些法律上的糾紛。

性愛關係 引發糾紛

以前就發生過這樣的案例，年齡小的一方，尤其是低於16歲的，可能會反悔並認定發生關係時自己並不情願，從而顛覆了整個事情的性質，牽扯出許多法律問題，甚至影響到另外一方的升學就業。

因此孩子戀愛之前，家長有必要講明種種可能的後果，讓孩子清楚地意識到他們需要為自己的決定和行動負責。

（作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。）