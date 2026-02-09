我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

紐約生存手冊／能源帳單3年增5成 省電從生活習慣做起

高學費與AI衝擊下 美年輕世代改走「非傳統大學」升學路徑

編譯季晶晶／綜合外電
美國學費高漲、學生學貸負擔加重，加上就業市場轉弱，兩年制學程、短期證書與職能訓練等「非傳統大學路徑」正快速升溫。（美聯社）
美國學費高漲、學生學貸負擔加重，加上就業市場轉弱，兩年制學程、短期證書與職能訓練等「非傳統大學路徑」正快速升溫。（美聯社）

美國有愈來愈多的學生轉向四年制大學以外的教育選項。隨著學費高漲、學貸負擔加重，加上就業市場轉弱，兩年制學程、短期證書與職能訓練等「非傳統大學路徑」（un-college）正快速升溫。專家指出，這股趨勢今年將更加明顯，而隨著美國今年起啟動高等教育政策重大調整，轉向速度正受到政策推力加速。

最新數據顯示，社區大學的吸引力持續上升。去年秋季，社區大學註冊人數年增3%，增幅高於公立四年制大學的1.4%；私立非營利四年制院校的註冊人數更下滑1.6%。研究機構指出，整體入學人數微幅成長，但關鍵變化在於不同教育體系之間的消長，顯示學生選擇正出現結構性轉移。

就業前景的不確定性，是推動學生轉向的核心因素。隨著人工智慧改變勞動市場結構，適合新鮮人的基層白領職缺減少。相較之下，技術性行業如護理、製造與建築業，正面臨人才短缺，工作機會與薪資水準同步上升，且部分熱門技術職位年薪平均超過10萬美元。

政策變化進一步放大這股趨勢。美國國會去年通過、由川普推動的大而美法案，將自2026年起對聯邦學生貸款設下終身借款總額上限，並納入短期Pell補助，自2026年年中起，開放就讀社區大學短期職業培訓課程的學生申請資助。專家認為，相關改革將促使家庭更審慎衡量教育成本，轉向更具成本效益的高教路徑，學生也更可能選擇先就讀社區大學、再轉入四年制學校，或改讀州內公立大學。

貸款 學貸 川普

上一則

少數族裔求學出現「階梯下移」 放棄頂尖學府、轉往州立大學

延伸閱讀

高市早苗站台助威 台灣女婿山口晉重返眾議院

高市早苗站台助威 台灣女婿山口晉重返眾議院
以心意代替重金：貴州多地抵制喬遷、升學「非必要酒席」

以心意代替重金：貴州多地抵制喬遷、升學「非必要酒席」
蓋洛普全球民調：僅9國將政治列首要問題 包含美台

蓋洛普全球民調：僅9國將政治列首要問題 包含美台
舊金山佛光山三寶寺重開 成城市靜心新地標

舊金山佛光山三寶寺重開 成城市靜心新地標

熱門新聞

最高法院2023年裁定大學招生不得以種族做為錄取衡量之後，在州立旗艦大學以及入學門檻較低的大學，非洲裔與西語裔學生入學人數大幅增加。示意圖（路透）

最高法院禁止族裔衡量 州立旗艦大學非裔西語裔學生增加

2026-02-03 10:03
美國學費高漲、學生學貸負擔加重，加上就業市場轉弱，兩年制學程、短期證書與職能訓練等「非傳統大學路徑」正快速升溫。（美聯社）

高學費與AI衝擊下 美年輕世代改走「非傳統大學」升學路徑

2026-02-09 07:10
南投高中學生陳譽（中）分享英語學習秘訣，每天不中斷學習節奏，維持語感。（南投縣政府提供）

語感靠堅持 高中生陳譽拿下縣長盃英文第一名祕訣公開

2026-01-31 17:47
駐英國副代表江雅綺（左）近日拜訪母校英國杜倫大學，會晤負責國際事務的副校長歐瑪利（Claire O'Malley，右），盼促進台灣與英國在高等教育領域的進一步交流合作。（駐英國代表處教育組提供）

駐英副代表江雅綺訪母校杜倫大學 推動台英高教合作

2026-01-19 17:33
中山國小日本交流結束回台灣後，近日收到來自日本東京中華學校同學的賀年卡，中山國小的同學們都驚喜又感動。（校方提供）

台日友誼長存 桃園中山國小赴日本交流 收到跨海新年賀禮

2026-01-11 04:50

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差