高學費與AI衝擊下 美年輕世代改走「非傳統大學」升學路徑

美國學費高漲、學生學貸負擔加重，加上就業市場轉弱，兩年制學程、短期證書與職能訓練等「非傳統大學路徑」正快速升溫。（美聯社）

美國有愈來愈多的學生轉向四年制大學以外的教育選項。隨著學費高漲、學貸 負擔加重，加上就業市場轉弱，兩年制學程、短期證書與職能訓練等「非傳統大學路徑」（un-college）正快速升溫。專家指出，這股趨勢今年將更加明顯，而隨著美國今年起啟動高等教育政策重大調整，轉向速度正受到政策推力加速。

最新數據顯示，社區大學的吸引力持續上升。去年秋季，社區大學註冊人數年增3%，增幅高於公立四年制大學的1.4%；私立非營利四年制院校的註冊人數更下滑1.6%。研究機構指出，整體入學人數微幅成長，但關鍵變化在於不同教育體系之間的消長，顯示學生選擇正出現結構性轉移。

就業前景的不確定性，是推動學生轉向的核心因素。隨著人工智慧改變勞動市場結構，適合新鮮人的基層白領職缺減少。相較之下，技術性行業如護理、製造與建築業，正面臨人才短缺，工作機會與薪資水準同步上升，且部分熱門技術職位年薪平均超過10萬美元。

政策變化進一步放大這股趨勢。美國國會去年通過、由川普 推動的大而美法案，將自2026年起對聯邦學生貸款 設下終身借款總額上限，並納入短期Pell補助，自2026年年中起，開放就讀社區大學短期職業培訓課程的學生申請資助。專家認為，相關改革將促使家庭更審慎衡量教育成本，轉向更具成本效益的高教路徑，學生也更可能選擇先就讀社區大學、再轉入四年制學校，或改讀州內公立大學。