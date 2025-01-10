5中國學生疑刺探軍情 密西根大學中斷與上海交大合作

密西根州格雷林營。（美聯社資料照片）

美聯社報導，密西根大學決定結束與中國上海交通大學的合作關係。幾個月前，密西根大學的五名中國籍學生被控在一處偏遠的軍事基地進行可疑活動。

密西根大學校長小野三太（Santa Ono）在寫給國會議員的信件中提到，該校以六個月的時間，處理中斷與上海交通大學的合作關係。密西根大學重視國際學術合作，但出於高度重視國家安全，將對國際學生的簽證做更好的篩選。

密西根大學結束學術合作項目是大學因議員關切而與中國大學中斷合作關係的最新案例。這些議員擔心，美國可能會幫助中國研發關鍵技術，增強中國軍事實力。

喬治亞理工學院、柏克萊加州大學 已表示他們正在停止與中國的合作項目。

聯邦眾議院中國問題特別委員會共和黨 籍主席莫萊納爾（John Moolenaar）致函小野三太，請求他關閉與中方的合作項目。在莫萊納爾提出這項請求之前，去年10月，這五名中國學生被控撒謊並試圖掩蓋他們的行蹤。去年8月時，他們在密西根州格雷林營（Camp Grayling）被軍官撞見，當時幾千人正集中在這座軍營進行夏季演習。

報導指出，這五人可能已不在美國，也沒有出庭。

莫萊納爾指出，上海交通大學有大量與軍方協同的部門與實驗室，先進的兩用研究項目與大型營運訓練平台，幫助中國軍事現代化與情報能力。小野三太於10日通知莫萊納爾校方停止合作的決定。