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17名校被控串通限制勞工、中產家庭助學金 索賠6.85億

記者胡玉立／即時報導
包括康乃爾大學在內的17所精英大學，遭前學生指控串通限制勞工和中產階級學生經濟援助計劃。(美聯社)
包括康乃爾大學在內的17所精英大學，遭前學生指控串通限制勞工和中產階級學生經濟援助計劃。(美聯社)

全美17所精英大學16日遭前學生向聯邦法院提交反壟斷訴訟，被控串通限制勞工和中產階級學生經濟援助計劃，被告大學包括大部分常春藤盟校在內。原告索賠6.85億元損失；根據美國反壟斷法，該損失賠償將自動增加三倍至20億元以上。

訴訟提到的大學否認有不當行為，尋求駁回此案。各校表示，已花費數億元為學生提供經濟援助，有些學校最近還擴大支持低收入和中產階級學生；6.85億元損失估計是基於有嚴重缺陷的數據和分析，並不可靠。

原告聯合首席律師吉伯特(Robert Gilbert)則在聲明指出，「今天的動議提供了非常充分的證據支持我方主張，即被告在經濟援助方面非法勾結20年，導致被告向學生提供的援助遠少於自由市場提供的援助。」

訴訟指稱，喬治城大學每年約有80名入學申請者被列入「校長名單」(President’s List)，該名單通常列入學生父母的財富和過去捐贈信息，但不包括申請者的成績、教師推薦信或個人論文等資訊；名單頂部通常會註明「請錄取」。該校招生主任2022年曾向司法部提交證詞解釋此過程。

16日的指控源於2022年8名前學生提起的集體訴訟，他們指各大學共享計算學生財務需求方法，導致學校提供中低收入學生的援助金額減少。

訴訟17名被告包括：耶魯大學、哥倫比亞大學、杜克大學、布朗大學、愛默蕾大學、喬治城大學、加州理工學院、西北大學、康乃爾大學、達特茅斯學院、賓州大學、范德堡大學、麻省理工學院、聖母大學、萊斯大學、芝加哥大學以及約翰霍普金斯大學。

1990年代末精英大學組成所謂「568校長集團」(568 Presidents Group)，根據1994年聯邦反壟斷豁免，合作制定經濟援助方案。但代表前學生的律師表示，至少有九所大學維持偏坦富裕學生的招生政策，違反2022年秋季到期的反壟斷豁免。

根據法庭文件，這些學校獲得捐贈總額，從2003年約550億元大幅增加到2022年的逾2200億元。

低收入 耶魯大學 加州

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