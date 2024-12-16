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影射中國學生「論文造假」MIT教授道歉了

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影射中國學生「論文造假」MIT教授遭批種族歧視 道歉了

中央社／溫哥華15日專電
麻省理工學院（MIT）教授皮卡德（Rosalind Picard）。（路透）
麻省理工學院（MIT）教授皮卡德（Rosalind Picard）。（路透）

第38屆神經資訊處理系統年會15日在溫哥華落幕，麻省理工學院（MIT）教授皮卡德（Rosalind Picard）在演講中說明人工智慧和道德問題時，因點名「中國學生」被當場質疑涉種族歧視，最終皮卡德和主辦方發聲明道歉。

麻省理工學院媒體實驗室情感計算研究組創辦人兼主任皮卡德13日在NeurIPS 2024大會中發表名為「如何優化最重要的事情」（How to optimize what matters most?）演講時，提到學術不端的例子，在其中一張幻燈片上，引用了一名「被頂尖大學開除中國學生的辯解」：「我這樣做，就是為了讓我的論文結果看上去更好。我們學校從沒有人教過我們道德和價值觀。」

幻燈片下方還備註了一段文字：「大部分我認識的中國人都是誠實正直的。」

儘管皮卡德做出了「免責聲明」，但現場有中國學生感覺遭冒犯。

一名中國女學生隨後質疑皮卡德的做法，詢問為何她在整個幻燈片文件中，只有一張幻燈片有標註出國籍？

皮卡德解釋幻燈片上陳述的文字並非來自她的判斷，而是引用那名被開除中國學生的說法。她又稱「或許那只是一個特例。我遇過的中國研究者都很棒。」

皮卡德做出解釋後，該女學生坦言「身為中國人，有遭冒犯的感覺」，因為皮卡德在列舉諸多不好例子中，只有點名中國學生。女學生並建議皮卡德未來若還要演講並使用到這個幻燈片時，需要撤下國籍。

皮卡德隨即表示樂意接受建議。

事件在社交媒體發酵，不僅中國網民嚴厲指責皮卡德種族歧視，也有學術界和科技界的人士認為皮卡德作法不當，明顯帶有偏見。還有人在Change.org發起請願連署，呼籲麻省理工學院立即對她的行為展開徹底、公正的調查。

NeurIPS組織15日發聲明強調「包容、非歧視和相互尊重」的核心價值，稱皮卡德在演講中針對中國學者的言論違反了其行為準則。NeurIPS稱極度嚴肅地對待此事，已向受邀演講者表達其擔憂，也不容忍任何形式的歧視。

皮卡德也發出道歉聲明，稱無意傷害任何人。她說已意識到分享案例時「不應該列出其國籍，因為這和我要表達的觀點無關」。她稱感到後悔，願承擔所有責任，未來不會再犯同樣錯誤。

種族歧視 人工智慧 MIT

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