防川普再祭旅遊禁令 多所大學建議國際生明年1/20前返校

哈佛大學、南加大和康乃爾等多所學校都建議外國留學生，在明年1月20日川普就職前返校，以免川普上任後再度發布旅遊禁令，導致學生被擋在美國國門外。圖為哈佛大學。（路透）

隨著許多美國大學本周結束期末考並準備放寒假，包括哈佛大學、南加大和康乃爾等多所學校都建議外國留學生 ，在明年1月20日川普 就職前返校，以免川普上任後再度發布旅遊禁令，導致學生被擋在美國國門外。

紐約時報報導，川普第一任期曾對七個穆斯林國家設下入境限制，當時導致數以千計的學生滯留美國境外。川普任期後期，又將更多國家加入旅遊禁令名單。川普曾說一旦重返白宮，希望重新實施這些限制。

康乃爾大學全球學習辦公室11月底在網站上警告學生：「旅遊禁令可能在（川普）就職後不久生效，禁令可能包括川普首任期針對的國家公民：吉爾吉斯、奈及利亞、緬甸、蘇丹、坦尚尼亞、伊朗、利比亞、北韓、敘利亞、委內瑞拉、葉門和索馬利亞。該名單還可能增加新的國家，特別是中國和印度 。」該校建議學生，在1月21日春季學期開課前回到美國。

麻省理工學院、賓州大學等大學也發布類似建議。由於新政府的政策尚不確定，因此建議屬於預防性質。這些學校也提醒所有學生，做好出入境和文件處理可能延遲的準備。

根據國務院部分資助的數據計畫，2023至24學年，美國大學院校共招收超過110萬名外國留學生，去年以印度為最大宗，其次是中國，兩國占美國國際學生總數的一半以上。南韓排名第三。