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家庭年收10萬以下 德州9大學免學費

記者張聲肇／即時報導
家庭年收入10萬元以下的子弟，明年秋季起讀德州大學系統所屬的九所大學，可免學費。圖為奧斯汀德州大學校園。(路透)
家庭年收入10萬元以下的子弟，明年秋季起讀德州大學系統所屬的九所大學，可免學費。圖為奧斯汀德州大學校園。(路透)

家庭年收入10萬元以下的子弟，明年秋季起讀德州大學(University of Texas)系統所屬的九所大學，可免學費。

德州大學理事會21日投票通過這項嘉惠中低收入家庭的政策。本方案獲准實施後，九所大學將立刻獲得3500萬元的挹注，落實這項學費減免政策。

理事長艾爾提夫(Kevin P. Eltife)說，讓想讀州立大學的子弟不用背債完成大學教育，這點很重要，「只要我們還在董事會一天，我們就會繼續努力提供負擔得起、機會平等的大學教育」，給每一個願意就讀德州大學的人。

這項政策的經費來源包括私人捐獻和可利用的大學基金。

上大學對許多美國人的家庭是極大的負擔，就讀德大系統九所大學的學生，56%倚靠某種形式的獎助學金。總校長米利肯(James B. Milliken)說，「最令本人和各校校長感到欣慰的是，董事會不僅處理了目前學生所需，也提出長遠的規畫，讓往後的學子也能持續受惠」。

德州大學系統9月報告指出，所屬各校學生的學貸，過去五年來不斷下降，平均比德州其他四年制公立大學學生少10%。

米利肯說，德州大學入學人數不斷增加，學生債務不斷下滑，這在美國高教界，是罕見的趨勢，「能夠領先群倫，本人甚感驕傲」。

這九所德州大學分別在阿靈頓、奧斯汀、達拉斯、艾爾帕索、波免盆地、格蘭德河谷、聖安東尼和泰勒。還有一所史蒂芬奧斯丁州立大學(Stephen F. Austin State University)位於休士頓東北部的納可多曲斯(Nacogdoches)。

麻省理工學院本周宣布，明年秋季起，家庭年收入不到20萬元的家庭，子女可免學費就讀。該校指出，多數美國家庭符合這個條件，估計明年秋季入學的學生，80%適用這項優惠政策。

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