天后魅力無法擋 耶魯大學開課研究碧昂絲 師生超興奮

耶魯大學宣布，將開設碧昂絲研究課程。圖為今年碧昂絲年初推出新專輯「Cowboy Carter」。(美聯社)

樂壇天后碧昂絲 （Beyoncé）近期憑藉新專輯「Cowboy Carter」橫掃11項提名，使其個人生涯提名總數達到99次，獲封音樂史上最具影響力的藝術家之一，在流行音樂界的地位不容小覷。常春藤名校耶魯大學宣布，將開設碧昂絲研究課程。

這門1學分課程名為「碧昂絲創締造歷史：透過音樂研究黑人 激進傳統、文化、理論和政治」 ，將於明年春季學期開班，重點關注從2013年的同名專輯到最新專輯「Cowboy Carter」時期，深度剖析她的表演政治、音樂專輯和演唱會影片。

該課程將由非裔作家和音樂教授布魯克斯（Daphne Brooks）授課，她表示，大學生和研究生們以及教職員都對這門課感到興奮，也是她第一次有將課程重點放在碧昂絲自2013年以來的作品，期待藉此全面剖析碧昂絲作品，看看她如何在表演和專輯創作中傳遞歷史記憶、黑人女權主義政治和解放政治及哲學等議題。

碧昂絲鮮少直接參與政治，曾在2009年和2013年歐巴馬總統就職典禮上獻唱，近期則是允許民主黨總統候選人賀錦麗 在競選活動上使用她的經典歌曲「自由」，並表態支持賀錦麗。

近年來，世界各地的大學紛紛開設以名人文化影響力為主題的課程，包括碧昂絲、泰勒絲（Taylor Swift）和女神卡卡（Lady Gaga）等人。