我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

天后魅力無法擋 耶魯大學開課研究碧昂絲 師生超興奮

編譯徐榆涵／即時報導
耶魯大學宣布，將開設碧昂絲研究課程。圖為今年碧昂絲年初推出新專輯「Cowboy Carter」。(美聯社)
耶魯大學宣布，將開設碧昂絲研究課程。圖為今年碧昂絲年初推出新專輯「Cowboy Carter」。(美聯社)

樂壇天后碧昂絲（Beyoncé）近期憑藉新專輯「Cowboy Carter」橫掃11項提名，使其個人生涯提名總數達到99次，獲封音樂史上最具影響力的藝術家之一，在流行音樂界的地位不容小覷。常春藤名校耶魯大學宣布，將開設碧昂絲研究課程。

這門1學分課程名為「碧昂絲創締造歷史：透過音樂研究黑人激進傳統、文化、理論和政治」 ，將於明年春季學期開班，重點關注從2013年的同名專輯到最新專輯「Cowboy Carter」時期，深度剖析她的表演政治、音樂專輯和演唱會影片。

該課程將由非裔作家和音樂教授布魯克斯（Daphne Brooks）授課，她表示，大學生和研究生們以及教職員都對這門課感到興奮，也是她第一次有將課程重點放在碧昂絲自2013年以來的作品，期待藉此全面剖析碧昂絲作品，看看她如何在表演和專輯創作中傳遞歷史記憶、黑人女權主義政治和解放政治及哲學等議題。

碧昂絲鮮少直接參與政治，曾在2009年和2013年歐巴馬總統就職典禮上獻唱，近期則是允許民主黨總統候選人賀錦麗在競選活動上使用她的經典歌曲「自由」，並表態支持賀錦麗。

近年來，世界各地的大學紛紛開設以名人文化影響力為主題的課程，包括碧昂絲、泰勒絲（Taylor Swift）和女神卡卡（Lady Gaga）等人。

碧昂絲 黑人 賀錦麗

上一則

史丹福大學捐款基金升至376億元 私校第三

延伸閱讀

淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治

淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治
還來得及 前幕僚籲拜登辭職 讓賀錦麗成美國首位女總統

還來得及 前幕僚籲拜登辭職 讓賀錦麗成美國首位女總統
川普拿下亞利桑納州、內華達州 選舉人票312：226底定

川普拿下亞利桑納州、內華達州 選舉人票312：226底定
MTV歐洲音樂獎 泰勒絲抱回4獎成最大贏家

MTV歐洲音樂獎 泰勒絲抱回4獎成最大贏家

熱門新聞

耶魯大學宣布，將開設碧昂絲研究課程。圖為今年碧昂絲年初推出新專輯「Cowboy Carter」。(美聯社)

天后魅力無法擋 耶魯大學開課研究碧昂絲 師生超興奮

2024-11-11 23:30
許多家長尋求把子女送入菁英私校，掃除進入頂尖大學的障礙。圖為位於紐約市曼哈頓的私校Trinity School。(取材自谷歌地圖)

哈佛這年學生 40%來自私校 紐約富爸媽為孩子搶進窄門

2024-10-23 18:28
詹元碩建議，家長除了培養兒童運動習慣，也可進行運動結合藝文、動物、遊戲等不同面向的活動，還能改善焦慮、抑鬱，並提高抗壓性。（記者林則澄／攝影）

孩子3C成癮怎麼辦？專家建議培養「多面向」運動習慣

2024-10-27 17:31
大選前夕，拜登政府提出新的免除學貸計畫助選，擬針對因「災難性財務困境」而無法償還貸款的借款人，受惠人數預計達800萬人。圖為民眾今年9月在白宮前要求減免學貸。(美聯社)

選前利多 經濟困難者可申請「免除學貸」

2024-10-26 05:24
有形的東西終究會消失，該跟孩子分享的，是你走過的這段人生。示意圖。（取材自pexels.com@Askar Abayev）

該留給孩子的遺產 並不是金錢

2024-10-20 07:45
哈佛大學富裕的校友不滿校方處理反猶太問題，導致該校捐款收入減少15%。圖為哈佛校園。(美聯社)

校友不滿校方處理反以色列抗議 哈佛捐款減少15％

2024-10-20 23:25

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲