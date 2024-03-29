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以哈衝突致氣氛緊張 哈佛今年申請數少5%

編譯俞仲慈／綜合29日電
對以哈衝突的針鋒相對的看法，撕裂美國大學校園。常春藤盟校哈佛大學尤甚，校內不斷爆發的示威和爭議，讓一些原本有意申請哈佛的學子卻步，使得該校今年的申請者減少了5%。(路透)
對以哈衝突的針鋒相對的看法，撕裂美國大學校園。常春藤盟校哈佛大學尤甚，校內不斷爆發的示威和爭議，讓一些原本有意申請哈佛的學子卻步，使得該校今年的申請者減少了5%。(路透)

以色列和哈瑪斯間的戰爭導致校園氣氛緊張，知名學府哈佛大學(Harvard University)今年申請人數比去年少了將近3000人，相當於5%，創四年來新低；相較之下，其他常春藤(Ivy League)大學申請入學人數則破紀錄。

華爾街日報報導，哈佛大學28日表示，今年共收到5萬4008份申請書，但前一年收到近5萬7000份，今年申請總人數減少5%，提前錄取申請(early-admissions applications)人數更減少17%。

報導指出，哈佛申請人數在兩年前達到高峰(6萬1000人)，而且過去三年來每年有逾5萬人申請入學，但是2014至2020年，申請人數最多的一年是2019年的4萬3330人。

雖然目前還不清楚申請人數減少的確切原因，但自去年10月以哈爆發衝突以來，全美主要大學校園掀起反猶太聲浪，其中哈佛學生團體公開支持巴勒斯坦人，引發軒然大波，時任校長蓋伊(Claudine Gay)因涉嫌抄襲並在國會發表有關校園反猶太主義的證詞後，已於今年1月辭職；哈佛捐款者和校友會也對校方的猶太學生保護措施感到不滿。

由共和黨領導的聯邦眾院委員會已針對哈佛、羅格斯大學(Rutgers University)和柏克萊加州大學(University of California Berkeley)等知名學府的反猶太主義調查。

另外聯邦最高法院裁決禁止各大學將種族因素列入招生考量後，也讓許多應屆畢業高中生對於新的種族平權措施充滿疑惑，不利於國內高等教育的整體信心。

但是其他常春藤大學申請人數仍大幅成長，賓州大學(University of Pennsylvania)和耶魯大學(Yale University)分別有6萬5000人和5萬7000人申請，雙雙創下新高；達特茅斯學院(Dartmouth College)宣稱收到近3萬2000份申請書、也創下紀錄。

哥倫比亞大學(Columbia University)申請人數從去年5萬7000人增加至今年6萬人；布朗大學(Brown University)則收到近4萬9000份申請書，低於前一年5萬1000份。

猶太 常春藤 哈佛大學

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