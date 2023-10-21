新澤西州長訪台 新州2校與北科大簽合作協議

北科大校長王錫福（右）致贈「傳藝與祝福」台灣藍鵲陶瓷彩繪盤予美國新澤西理工學院。(圖:北科大提供)

美國新澤西州 州長墨菲（Philip Murphy）率團參訪台灣國立台北科技大學，同時由北科大校長王錫福見證與美國新澤西理工學院（NJIT）、新澤西州立羅格斯大學（Rutgers University）簽訂合作協議，共同培育國際人才。

新澤西州州長墨菲指出，今日完成簽約儀式，持續鞏固新澤西州與台灣大專校院夥伴關係，同時也是為各種技術革新與研究突破而鋪路。

北科大校長王錫福則表示，學校與新澤西理工學院原本即為盟校，今日再度簽署研究合約，共同支持優秀教師研究交流；今日也與羅格斯大學簽署校級合作盟約，象徵與二所優質大學的夥伴關係邁入新里程碑。

新澤西理工學院為美國名列前茅的州立理工大學，新澤西理工學院校長Teik C. Lim曾擔任美國辛辛那提大學（UC）工程與應用科學學院院長，促成該校與北科大合作「智慧感測與應用國際學院」；後於擔任美國德州大學阿靈頓分校（UTA）學術副校長、代理校長期間，持續推動UTA與北科大合作多項碩士雙聯學位學程。

新澤西理工學院校長Teik C. Lim表示，與北科大的合作深化至生物、材料、永續能源、機器人和機器智慧、智慧交通及供應鏈管理等多種領域，未來每年將與北科大合作展開三項研究計畫。

羅格斯大學為新澤西州最大公立研究型大學，為公立常春藤 名校之一。羅格斯大學副校長兼營運長卡爾喀多（Antonio M. Calcado）則指出，與北科大締結盟校，未來將由工程學院展開學術研究合作，加強國際教育鏈結與創新科技，提升學 生的學術與職涯發展。