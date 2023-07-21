衛斯理揚大學「傳承入學」將廢止 不再獨厚校友子女

位於康州的衛斯理揚大學宣布捨棄「傳承」入學審核方式，校友的子女申請入學不再享有「優惠」資格。(美聯社)

位於康乃狄克州的人文名校衛斯理揚大學(Wesleyan University)19日宣布廢止「傳承」入學辦法，校友的子女申請入學不再享有「優惠」條件，民權律師社團研判，還會有更多學校跟進。

最高法院6月底裁決平權法有種族歧視 之嫌後，拜登 總統、紐約州民主黨國會議員歐凱秀、南卡州共和黨參議員史考特等，紛紛對優惠白人，不利非裔、西裔、亞裔及原住民的入學辦法，表示反對。

丕優研究中心去年的民調顯示，75%美國民眾認為，大學招生不該把學生的家族背景當作考慮因素。

有些入學標準很嚴格的大學院校，如安赫斯特(Amherst)、約翰霍普金斯、卡內基美隆已不再採用這種陋規；但多數高等教育機構仍不願放棄，繼續拿「建立世代關係」、鼓勵捐款等理由，維繫這項入學傳統。

衛斯理揚大學大學部只有3200名學生，不像哈佛、耶魯等人多勢眾的名校，難以捨棄「校友傳承」；衛斯理揚校長若斯(Michael S. Roth)說，該校錄取新生本來就不怎麼考慮家族背景，但這問題確實予人「不公平」的印象，學校還是決定「全面廢止」。

若斯希望把大家討論的焦點導向增進學生的多元背景，招募多些退伍軍人和來自鄉間的學生。

民權律師組織(Lawyers for Civil Rights)向教育部 提出申訴，檢討是否應直接下令全國各校廢止傳承入學辦法，也檢討哈佛大學根據家族捐款數額大小優惠其子弟入學的做法是否得宜；該組織領導人艾斯皮諾札-馬綴戈(Iván Espinoza-Madrigal)預期，新學年開學前，會有更多學校廢止這有違「基本公平」精神的入學辦法。