鼓動學生抗議保守派法官 史丹福法學院副院長下台
史丹福大學法學院20日宣布，該院負責多元、平等、包容的副院長史坦巴克(Tirien Steinbach)因鼓勵進步派學生抗議保守派法官，徒增雙方關係緊張，已自行離職。
此事導源於3月9日該校聯邦主義學會邀請法官鄧肯(Stuart Kyle Duncan)前去演講，他一到場就看到現場有示威標語，說他2020年駁回變性囚犯要求改名的官司，是對變性人「犯罪」。
史坦巴克隨後又鼓勵學生批判演講人，事後遭學校停職，名義上去休假。她承認當時的場面她「處理得很差」。
院長馬丁內茲(Jenny Martinez)責怪她把事情鬧僵，讓學校與外界關係緊張，既然她主動求去，希望全院師生翻過這頁不愉快的歷史，但要記取教訓。
史坦巴克受到批評，主要因為當場的錄影帶顯示，她自己發表六分鐘的談話，和學生站在同一立場，攻擊這位保守派法官。
鄧肯判決42歲的變性人想把自己的姓名從Norman Keith Varner改為Kathrine Nicole Jett敗訴，引發學生不滿。近百名學生趕來聽他演講，其實是要給他難堪，舉著「聯邦的混蛋」、「變性人的人命很要緊」等牌子向他示威。
學生不斷對他叫罵，甚至喊出「希望妳女兒被強暴」；而學生對來賓叫囂時，史坦巴克在一旁猛點頭表示贊同。
當東道主的史坦巴克對鄧肯說讓她來控制場面，鄧肯回答：｢怎麼控制？」後又惹火學生，有人大叫「種族主義色彩顯現出來了，」｢尊重非裔女性」，迫使鄧肯讓步。
史坦巴克這才站上講台，開始六分鐘有備而來的發言。鄧肯說史坦巴克的發言內容不外乎攻擊他的工作「令人憎恨」、「毫無人性」，「造成傷害」等。
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