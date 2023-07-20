我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣羅蘭岡華商被砸 嫌犯疑華人大爺行徑囂張

紐約布魯克林4華人按摩院 涉賣淫停業、華裔經營者被捕

鼓動學生抗議保守派法官 史丹福法學院副院長下台

記者張聲肇／即時報導
史丹福大學法學院副院長史坦巴克因鼓勵進步派學生抗議保守派法官，已自行離職。(取自史丹福法學院官網)
史丹福大學法學院副院長史坦巴克因鼓勵進步派學生抗議保守派法官，已自行離職。(取自史丹福法學院官網)

史丹福大學法學院20日宣布，該院負責多元、平等、包容的副院長史坦巴克(Tirien Steinbach)因鼓勵進步派學生抗議保守派法官，徒增雙方關係緊張，已自行離職。

此事導源於3月9日該校聯邦主義學會邀請法官鄧肯(Stuart Kyle Duncan)前去演講，他一到場就看到現場有示威標語，說他2020年駁回變性囚犯要求改名的官司，是對變性人「犯罪」。

史坦巴克隨後又鼓勵學生批判演講人，事後遭學校停職，名義上去休假。她承認當時的場面她「處理得很差」。

院長馬丁內茲(Jenny Martinez)責怪她把事情鬧僵，讓學校與外界關係緊張，既然她主動求去，希望全院師生翻過這頁不愉快的歷史，但要記取教訓。

史坦巴克受到批評，主要因為當場的錄影帶顯示，她自己發表六分鐘的談話，和學生站在同一立場，攻擊這位保守派法官。

鄧肯判決42歲的變性人想把自己的姓名從Norman Keith Varner改為Kathrine Nicole Jett敗訴，引發學生不滿。近百名學生趕來聽他演講，其實是要給他難堪，舉著「聯邦的混蛋」、「變性人的人命很要緊」等牌子向他示威。

學生不斷對他叫罵，甚至喊出「希望妳女兒被強暴」；而學生對來賓叫囂時，史坦巴克在一旁猛點頭表示贊同。

當東道主的史坦巴克對鄧肯說讓她來控制場面，鄧肯回答：｢怎麼控制？」後又惹火學生，有人大叫「種族主義色彩顯現出來了，」｢尊重非裔女性」，迫使鄧肯讓步。

史坦巴克這才站上講台，開始六分鐘有備而來的發言。鄧肯說史坦巴克的發言內容不外乎攻擊他的工作「令人憎恨」、「毫無人性」，「造成傷害」等。

史丹福大學 種族主義 非裔

上一則

史丹福大學校長辭職 理事會主席楊致遠：感謝任內貢獻

延伸閱讀

不當操縱數據、研究有重大缺陷…史丹福校長辭職

不當操縱數據、研究有重大缺陷…史丹福校長辭職
史丹福校長辭職 楊致遠聲明力挺

史丹福校長辭職 楊致遠聲明力挺
生日免費咖啡沒了 商店酬賓福利縮水

生日免費咖啡沒了 商店酬賓福利縮水
NBA／為何獨鍾1號戰袍？馬刺狀元溫班亞瑪：永遠當第一

NBA／為何獨鍾1號戰袍？馬刺狀元溫班亞瑪：永遠當第一

熱門新聞

美國史丹福大學校長泰西爾—拉維尼（Marc Tessier-Lavigne）19日宣布辭職。(美聯社)

多篇論文涉「操縱研究數據」史丹福大學校長宣布辭職

2023-07-19 21:48
位於康州的文理學院衛斯理大學(Wesleyan University)廢除傳承入學制。(Getty Images)

康州文理學院衛斯理大學 廢除傳承入學制

2023-07-19 13:42
2023年頒獎典禮上的獲獎學生、出席校友、基金會理事。(記者高雲兒╱攝影)

「追夢 請記得回饋亞裔社區」18優秀華生獲頒獎學金

2023-07-15 13:18
圖片來源 ／健康醫療網

孩子網路遊戲成癮一定得吃藥嗎？ 醫：親子互動可改善

2023-07-16 01:30
世界日報紐約社社長張宗智希望獲獎生能追隨前人腳步，未來將所學及經驗，貢獻回饋社區，永續循環。 (記者孫志華/攝影)

世報社長張宗智：獎學金3層意義 傳承、認同、回饋

2023-07-15 11:33
大紐約區華人教育基金會會長李德怡致詞，希望獎學金為學生們注入內心力量，從而大膽無畏的向夢想進發。(記者張心／攝影)

基金會會長李德怡：注入內心力量 協助夢想啟航

2023-07-15 09:45

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單