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民調：62%受訪者反對大學招生平權 少數族裔也多不贊成

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民調：62%受訪者反對大學招生平權 少數族裔也多不贊成

編譯尤寶琪／綜合18日電
多數美國人認為大學招生程序中不應該將種族和族裔放入考慮因素。圖為華盛頓大學校園。(Getty Images)
多數美國人認為大學招生程序中不應該將種族和族裔放入考慮因素。圖為華盛頓大學校園。(Getty Images)

路透／艾普索斯（Reuters/Ipsos）最新聯合民調顯示，62%美國人認為大學招生程序中不應該將種族和族裔放入考慮因素。最高法院目前正審理大學招生方式是否違憲問題，預計在春天做出裁決。

這份在2月6日至13日期間，對4408名成年人進行的調查顯示，73%的共和黨人和46%的民主黨人表示，反對學院和大學為了促進學生群體種族多元性，而採取在入學時考慮種族和族裔的「平權措施」(Affirmative Action)政策。

67%的白人受訪者表示完全反對錄取程序中納入種族和族裔因素，52%的少數族群受訪者反對這項政策。

右傾的最高法院將於今年春天，針對哈佛大學(Harvard University)、北卡羅來納大學(University of North Carolina)招生過程考慮種族和族裔做法是否合法，做出裁決。

平權措施是自1960年代起推動的政策，旨在提高非裔、西語裔學生的入學率。最高法院過去曾裁定支持平權措施，最近一次是在2016年，以一票之差，允許學校在考慮到其他因素下，將種族納入錄取因素。

但有鑑於多數現任最高法院法官在去年，都對反對平權行動的論點表示同情，這次裁決更有可能會支持反平權者的論點，影響全美數百所大學招生計畫。

非營利學生組織「學生公平入學」(Students for Fair Admissions, SFFA)在2014年提告，指控哈佛大學、北卡羅來納大學招生過程涉嫌歧視亞裔及白人學生，非洲裔、西語裔及美洲原住民學生較容易獲得錄取。兩所大學則回應表示，招生過程將種族納入考量，是因為多元化對學習影響重大。

民調也指出，46%的受訪者表示平權措施等社會政策歧視白人。而雖然大多數受訪者都認為大學錄取中不應該考慮種族和族裔，但也有58%的受訪者支持，旨在增加大學校園學生種族多元性的項目。

招生 民調 歧視

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