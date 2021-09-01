加州大學Haas商學院畢典 首見台生致詞

美國加州大學柏克萊分校29日舉行畢業典禮，來自台灣的周愷揚代表Haas商學院畢業生致詞。圖／周愷揚提供

美國 加州大學柏克萊分校29日舉行畢業典禮，來自台灣 的周愷揚（Derek Chou）代表Haas商學院畢業生致詞，當他說「雖然晚了一年，但我們終於又能回到學校了！Covid-19還不足以摧毀Haas學生們的社交圈」，全場立時歡聲雷動。

加大柏克萊分校150年歷史中，周愷揚是大學部第一位代表致詞的台灣學生。這場畢業典禮原定去年5月舉行，因疫情延到今年。周愷揚說，原本還以為準備的致詞沒有機會上台分享，所以收到補辦畢業典禮通知時非常開心，因此邀請媽媽到美國觀禮，同享榮耀。

回首大學生活，有太多事發生在2020畢業的Haas學生身上，尤其是大一遇到米洛抗議事件（Milo protests），真實體驗到催淚瓦斯的威力，對台灣長大的周愷揚來說是很大的震撼，「口罩 是面對催淚瓦斯的好戰友」，加上2018年森林大火造成的空污，及看似永無止境的 COVID-19，他笑說，「精通搜尋各類情況所需適用之口罩」是他在大學會的特殊技能。

周愷揚致詞中，也帶著畢業生反思這趟「Haas奇妙旅程」。「不論是在咖啡館裡的談天說地、在圖書館的小隔間的忘我時光，那些永無止盡的面試、俱樂部會議、被濫用的免費印刷，就連搞砸了期中考試，都是旅程的一部分，不論是美好或是不美好時光、沮喪或是被激勵的時刻，都是成就你成為今天的你。」

他說，「畢業典禮」是所有大學生夢想的日子，但對他來說，意義遠不止如此，因為Haas真的改變了他的生活。最後，他用UC Berkeley學生最熟悉的口號「GO BEARS」鼓勵大家，「讓我們從這裡走出去，改變世界！」