哈佛、耶魯、布朗、密大等名校 傳校產基金買加密幣

哈佛、耶魯和布朗大學等多所名校的校產基金，傳出買進加密貨幣。(路透)

哈佛、耶魯、布朗、密西根大學在內的多所名校，都擁有規模高達數十億美元的校產基金，據傳已直接在交易所買進加密貨幣 。

專研數位貨幣的新聞網站CoinDesk引述兩位知情人士報導，數所大型的美國大學校產基金自交易所買加密貨幣。其中一人說，它們分配一小部分資產到加密貨幣，多數已進場至少一年。

美國最大加密貨幣交易所Coinbase本月在一篇報導中提及，他們的客戶眾多，大學校產基金也入列。Coinbase說，校產基金也會在其他交易所買進。

加密貨幣漸受機構投資 人接納，是去年重要新聞之一。全球最大加密貨幣比特幣 的幣值去年上漲到4倍高，今年初漲幅更大，雖然周二交易價約3萬2000美元，低於本月稍早創下的近4萬2000美元新高紀錄。

Guggenheim Partners和Paul Tudor Jones等大型投資人青睞比特幣，有助提高其吸引力。這種號稱「數位黃金」的加密貨幣，愈來愈常被提及可增加資產配置的多元化。

Coinbase在報告中說：「儘管2020年獨特的總體經濟環境加速加密貨幣受到接納，重要的是，今年增加配置的許多客人──尤其是校產基金、企業和其他長期投資人──並不認為現今市場動態是比特幣的成功要件。他們傾向長期持有比特幣，做為核心資產布局的一部分，不管市場條件。」