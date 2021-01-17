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前進名校 AP微積分如何備考？

Angela Song
微積分AP網上考試。（Getty Images）
微積分AP網上考試。（Getty Images）

關於大學先修課程（Advanced Placement，簡稱AP）和考試，很多家長都有一些共同的問題，比如如何選擇科目、如何備考、考幾分才算好成績、AP考試之於大學申請的價值等。在此我想就AP微積分─這個最為重要、也最具競爭的一個科目─做一些簡要的分析。

AP包括34個學科課程，共七大類，主要分為數學與計算機（電腦）科學類、英文語言類、自然科學類、歷史社科類、藝術類等。其中AP微積分（AP Calc）分為AB和BC兩門。微積分（Calculus）作為很多學科的基礎知識，是專業學習的必需內容，對大部分學生未來的學習研究和職業生涯，都極為重要。

想進入計算機、信息技術、數據科學、經濟、醫學、工程、商科等領域發展的人來說，都需要堅實的微積分學習基礎。20世紀最重要的數學家之一馮諾依曼認為，微積分是現代數學的最高成就，對它的重要性怎樣估計都不過分。

優秀的AP微積分成績和考試分數，對大學申請有非常正面的作用。通常我們認為，學習微積分可以使學生建立一種不同的思維方式，比如極限思維、把問題抽象成數學公式的能力、空間想像能力等，大學也非常重視學生在這方面的基礎和程度。

一般來說，在大學中，除個別專業外，微積分在大一都是必修課，只是根據專業不同，在課程難度和應用（application）方面略不相同。所以對於大學申請來說，我們看到，通常AP Calc可抵免的學分最多， AP Calc BC考到5分，通常可以抵免6-8個學分；而且越頂尖的學校越重視，比如MIT（麻省理工學院）允許抵免到12個學分。這使學生不僅最大程度上降低了大學學習的時間和費用成本，同時也可以在大學期間利用時間更多地選修其他有興趣的課程。

先搞懂考試內容

我們有著十年教齡的應用數學、理論物理雙碩士Jason老師，詳細分析AP微積分AB和BC的內容、區別、評分辦法後，由我就AP微積分的考點做一些簡單的總結：

考試內容方面，AP微積分AB和BC所考內容大概包含四個部分，分別為：（1）函數、極限和連續：考試內容以求極限值和漸近線為主。（2）導數、微分及應用：考試重點，考試內容以運用不同函數的導數去解決實際物理或者幾何問題為主。（3）不定積分、定積分及其應用：考試重點，考試內容以運用不定積分的運算法則求體積、面積或者解決實際問題為主。（4）微分方程：考試內容主要考可分離變量的微分方程和斜率場。

BC比AB涵蓋的內容增加了約30%，且都是更難的內容，像是：（5）無窮級數，為考試難點，只有BC考，考試內容以泰勒級數、麥克勞林級數和拉格朗日餘項為主。

考試形式和評分方面，AP微積分AB和BC的考試時長均為3小時15分鐘，其中包括45道選擇題（1小時45分鐘）和6道簡答題（1小時30分鐘）。每個選擇題答對得1分，不答得0分，答錯不扣分。簡答題每道題9分，共54分，占總分的50%。簡答題由評卷老師按照得分點給分。AP Calc 5分需要學生至少要達到卷面60%-70%的正確率，4分則需要50%-60%的正確率。

兩門考試怎麼選？

如何選擇是考AP微積分AB還是BC呢？BC全美滿分率一直在40%以上，而AB滿分率通常在20%以下。據College Board在2020年的最新數據，BC滿分率為44.6%，遠高於其他任何AP科目的滿分率。就大學申請來說，另一個含金量極高、且滿分率也很高的，是AP Physics C，滿分率也高於40%。這在統計學觀念上看有點奇怪，但實際上證明了一點，即優秀的學生，更願意挑戰更能反映自身功底的考試，並有能力拿到高分，從而與眾多一般水平的學生區分開。

從兩者涵蓋的知識內容來看，大部分大學的微積分課程分為三個級別：Calculus I，Calculus II和Calculus III。AP Calc AB包含了全部Calculus I的內容；AP Calc BC包含全部Calculus I的內容和20%-30% Calculus II的內容。所以BC比AB包含更多內容，且更難。對於大學衡量申請者的微積分基礎，在BC獲得5分的含金量遠高於AB的5分。在學分抵免方面，BC能抵免到更多學分，有的學校AB甚至不能抵免學分。

選擇時學生需要根據三個方面考量：數學基礎，未來的專業方向和學校目標，當前計畫的備考時間。數學基礎好，或者未來會選擇非文科方向，以及名校的學生，都會報考BC。預留足夠的學習和備考的時間，顯然可以最大程度上確保高分，即使是備考難度更大的BC。

大學先修課程精英雲集，考滿分的學生很多。（Getty Images）
大學先修課程精英雲集，考滿分的學生很多。（Getty Images）

備考從了解規則開始

AP微積分如何備考？首先必須了解最基本的考試和評分規則，從平時的練習中就有針對性地訓練。因選擇題答錯不扣分，所以絕對不要跳題。簡答題在答題時有明確的評分標準，按步驟給分，不按要求答題，即使答案正確也不會得滿分。簡答題部分占比50%，如果這部分完成不好，拿滿分是不可能的。很多同學容易忽視這一點，即便做對了，也會丟掉很多步驟分，非常可惜。就我們多年的經驗來看，對大部分學生來說，簡答題的答題步驟需要從平時的做題中就持續訓練，指望在備考階段完全掌握這些答題技巧很困難。

需要注意的是，平常做題不要太依賴計算器，不僅是因為要鍛鍊計算能力，還因為超過一半的題是不能用計算器的。如果養成依賴性，考試時的做題節奏和時間掌控會被嚴重影響。且AP微積分考試不提供公式表，學生需要自己歸納各類公式，如函數的微分和積分公式、三角函數特殊角的值、級數展開式等，並通過做題目來記憶，提高熟練度和公式的運用。

盡早準備才能拿高分 

其次，預留足夠的備考時間。通常學生需要3-6個月的準備時間，包括梳理知識點、找出自己的難點、模擬練習、有針對性地復習等。Jason老師也建議學生不要盲目刷題，因為AP微積分考試主要靠理解，不像SAT類的考試準備主要是考試技巧訓練。

另外，微積分的考試計算量特別大，只要在任何一個地方疏忽就會導致前功盡棄，而且考試時間緊湊，基本不可能有第二次檢驗答案的時間。所以學生需在平時的練習中，做嚴格的模考練習，在規定時間內做到一次性正確解題。

總之，如果報考AP，尤其是AP微積分，若不能拿到5分，對於目標是名校理工科的學生來說意義不大。建議大家加強重視，盡早準備。

（作者為紐約專業學科教育輔導機構Aim Plus Education副總裁，有逾十年在美國教育及教育諮詢行業的管理經驗，曾為眾多家庭提供過學術和教育規畫。）

微積分平時要多理解，考試才能得高分。（Getty Images）
微積分平時要多理解，考試才能得高分。（Getty Images）
修習大學先修課程，要考得高分才能抵免大學學分。（Getty Images）
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