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奧克拉荷馬州與台續簽3年備忘錄 交流雙語教師

中央社／台北2日電
奧克拉荷馬州教育廳將持續招募英語教師赴台任教。（Getty Images）
奧克拉荷馬州教育廳將持續招募英語教師赴台任教。（Getty Images）

台灣教育部今天表示，與美國奧克拉荷馬州完成續簽第2次備忘錄，效用為期3年到2023年。奧克拉荷馬州教育廳將持續招募英語教師赴台任教，台灣也將徵選華語教師來美。

台教育部指出，位於美國中南部的奧克拉荷馬州，擁有著名大學包括奧克拉荷馬大學（University of Oklahoma）、土耳沙大學（University of Tulsa）、奧克拉荷馬州立大學（Oklahoma State University）、奧克拉荷馬城市大學（Oklahoma City University），目前有80名台灣學生在該州就讀，雙邊教育合作密切。

台灣教育部於2014年起與奧克拉荷馬州教育廳簽署備忘錄，建立雙邊教師交流互動平台。奧克拉荷馬州教育廳每年協助招募合格英語教師，到台灣中小學任教，台灣則是遴選華語教師，到奧克拉荷馬州學校協助教學。

奧克拉荷馬州教育廳長霍夫麥斯特（Joy Hofmeister）原定訪問台灣，與教育部續簽備忘錄，但受到疫情影響，改以換文方式完成簽署。Joy Hofmeister日前更在推特分享與台駐美官員的合照。

教育部表示，為配合政府2030雙語國家目標，將持續與美國各州簽署備忘錄，強化台美語言教育合作。

奧克拉荷馬州 教育部 台灣

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