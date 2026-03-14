放棄美國國籍費用大降價 2350元變450元 4月13日起生效

國務院宣布，放棄美國國籍的費用大幅降低，自4月中生效。圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

經過多年的法律訴訟後，國務院 13日在「聯邦公報」(Federal Register)宣布「放棄美國國籍」費用大降價，從2350元降至450元，折扣相當於不到二折。新收費標準自4月13日起正式生效。

國務院早年並未對美國公民 放棄國籍收費，2010年首次開始收費450元。後來，政府頒布「外國帳戶稅收合規法案」（FATCA），對海外美國公民提出新稅務申報要求，引發許多人不滿，放棄國籍人數激增；國務院為支付行政費用，2015年宣布，放棄國籍費用從450元大漲至2350元。

這項激烈的漲價措施，遭到多個團體強烈反對，其中包括總部位於法國的「意外美國人協會」(Association of Accidental Americans)；該協會主要代表那些因為在美國出生而獲得美國公民身分、但主要居住在海外的人士。

「意外美國人協會」提起多起訴訟，質疑這項收費的合憲性；其中一起訴訟迄今仍在審理中，該訴訟認為放棄公民身分不應被收取任何費用。

放棄美國國籍過程既繁瑣又漫長：申請人須多次以書面和口頭向國務院領事官員確認他們理解此舉後果，才能被允許正式宣誓放棄國籍；宣誓書還需經過國務院審核。

國務院收取並調漲放棄國籍費用遭遇法律挑戰後，曾在2023年承諾降價，但一直沒有兌現。

如今，國務院正式宣布調降放棄國籍費用，「意外美國人協會」主席勒阿格雷(Fabien Lehagre)表示，「這場勝利是六年來堅持不懈的法律訴訟和倡議的直接成果；它彰顯了讓人人都能享有這項基本權利的必要性。」

「意外美國人協會」曾在法庭上表示，自2023年國務院宣布降低費用以來，至少有8755人支付了全額2350元放棄美國國籍費用。國務院沒有提供放棄美國國籍的公民總數。

放棄美國國籍是嚴肅且不可逆的法律行為，且處理流程複雜。申請人不能通過郵寄或找人代理完成，須親自前往美國駐外使領館，與領事官員進行至少一次面談。

根據國務院「聯邦公報」，新費率在發布後30天正式生效；此項費用調整不溯及既往。