綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

聯邦中小企業管理局(SBA)宣布，自3月1日起，綠卡持有者(有永久居留權的合法居民)將不再有資格申請其貸款項目。圖為密西西比州兩名獲得小商業貸款保障的商家展示她們的飲品店。(美聯社)

聯邦中小企業管理局(SBA)2日宣布，自3月1日起，綠卡 持有者(有永久居留權的合法居民)將不再有資格申請其貸款 項目。這是SBA為緊縮貸款限制和機構重組而採取的最新舉措。聯邦參、眾院中小企業委員會民主黨資深成員同聲譴責SBA此舉；民間倡議團體也表示，SBA這麼做將「限制全國中小企業和就業的成長」。

美聯社報導，SBA去年即已緊縮貸款申請資格，要求申請貸款企業須100%由美國公民或有永久居留權的合法居民控股；在此之前的規定是51%。去年12月，SBA一度發布政策說明，允許申請貸款企業最多可以有5%股份由非公民持有。但2日宣布的貸款緊縮新政策，不但取消「最多5%股份由非公民持有」的規定，更直接取消了綠卡持有者的貸款資格。

SBA最新政策要求申請主要7(a)貸款項目的中小型企業東主，必須是美國公民，且其主要住所必須位於美國境內。

SBA發言人克萊蒙斯(Maggie Clemmons)表示，「川普政府的SBA致力推動美國經濟增長和創造就業機會，因此3月1日起，SBA不再為外國公民擁有的中小企業提供貸款擔保。SBA所有項目將確保每分錢都用於支持美國的就業創造者和創新者」。

政治新聞網站POLITICO報導，參院和眾院中小企業委員會民主黨資深成員、參議員馬基(Ed Markey)和眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)譴責SBA的作法。

他們的聲明指出，「川普政府正在煽動仇恨，在移民 和中小企業主中散播恐懼和混亂。川普領導下的SBA非但沒有支持辛勤工作的合法移民創業或擴大業務，反而透過禁止綠卡持有者獲得貸款來煽動仇恨。本屆政府向移民傳遞的信息很明確：不歡迎你們來追求美國夢」。

中小企業倡議組織「小企業大多數」(Small Business Majority)執行長阿倫斯邁爾(John Arensmeyer)表示，

「SBA最新決定顯示他們並不明白，移民創業的可能性是美國本土公民的兩倍。SBA的嚴苛限制，將對創建中小企業造成負面影響」。