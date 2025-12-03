我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美空軍飛行表演隊F-16戰機墜毀 飛行員彈射逃生

恐受汙染 FDA召回這款碎起司逾百萬包

美擬更嚴查H-1B申請人 「審查言論自由者」恐遭拒絕入境

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這張攝於9月26日的插圖可看到美國國旗、100美元鈔票和H-1B簽證申請表。(路透)
這張攝於9月26日的插圖可看到美國國旗、100美元鈔票和H-1B簽證申請表。(路透)

路透獨家報導，川普政府3日宣布，將強化對高技能人才申請H-1B簽證的審查。國務院一份內部備忘錄指出，任何涉及對言論自由進行「審查」的人，都應被列入拒簽考量。

H-1B簽證允許美國雇主在專業領域聘用外國勞工，對美國科技公司至關重要。但根據報導，這份2日發送至全球美國使館的電報，指示領事官員審查H-1B申請人及隨行家屬的履歷或領英（LinkedIn）資料，查看他們是否曾從事包括假訊息、錯誤資訊、內容審核、事實查核、合規或線上安全等工作的領域。

電報指出，「如果發現申請人曾負責或共謀審查在美國受保障的言論」，領事官員應依據《移民與國籍法》的特定條款，「啟動程序，正式認定其不具資格」。

電報同時寫到，所有簽證申請人均受此政策約束，但鑑於H-1B申請人經常在科技業工作，包括在參與壓制受保護言論的社群媒體或金融服務公司，因此要求對H-1B申請人進行更嚴格的審查。強調：「必須徹底調查他們的就業歷史，確保其未參與此類活動。」新規定適用於首次申請者和續簽者。

路透指出，加強H-1B簽證審查的細節，包括重點關注是否涉及言論審查與言論自由，過去從未曝光。國務院對有關電報內容的詢問未予回應。

川普政府已將「言論自由」視為外交政策重點之一，特別認為保守派聲音在網路上遭到壓制的問題。

美國官員多次介入歐洲政治議題，抨擊他們所稱的右翼政治人物遭打壓的情況，涉及羅馬尼亞、德國與法國等國，並指控歐洲當局以打擊假訊息之名，審查包括反移民立場在內的言論。

今年5月，美國國務卿魯比歐曾威脅對審查美國人言論者祭出簽證禁令，包括在社群媒體平台上進行審查的人，並暗示該政策可能鎖定規範美國科技公司的外國官員。

H-1B 簽證 國務院

上一則

H-1B簽證獲批亞馬遜最多 這一國申請獲准縮水了37%

延伸閱讀

可5年多次入境…埃及推180天旅遊簽 瞄準旅遊商務客

可5年多次入境…埃及推180天旅遊簽 瞄準旅遊商務客
H-1B簽證獲批亞馬遜最多 這一國申請獲准縮水了37%

H-1B簽證獲批亞馬遜最多 這一國申請獲准縮水了37%
川普10萬簽證費新措施 影響H-1B尚不確定

川普10萬簽證費新措施 影響H-1B尚不確定
H-1B名額 民主黨眾議員提案從6.5萬倍增至13萬

H-1B名額 民主黨眾議員提案從6.5萬倍增至13萬

熱門新聞

亞馬遜(Amazon)在2025會計年度裡拿到數量最多的H-1B初次就業申請核准，共4644件。(路透)

H-1B簽證獲批亞馬遜最多 這一國申請獲准縮水了37%

2025-12-01 22:04
民主黨籍聯邦眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)已向國會重新提交「雇用法案」(HIRE Act)，提議將每年新簽發的H-1B簽證名額上限，從6萬5000名倍增至13萬名。(美聯社)

民主黨眾議員提案 H1-B名額從6.5萬增至13萬名

2025-11-27 21:41
這張攝於9月26日的插圖可看到美國國旗、100美元鈔票和H-1B簽證申請表。(路透)

美擬更嚴查H-1B申請人 「審查言論自由者」恐遭拒絕入境

2025-12-03 21:42
2025.12移民排期表。（資料來源╱國務院、製表╱記者陳熙文）　

2025年12月移民排期 EB類前進 親屬類原地踏步

2025-11-15 01:29
ICE幹員加強執法力度後，最新調查指出，有半數的非公民現在出門時攜帶護照、居留證或工作許可的比率增加。(路透)

研究：來自歐洲無證客與移民 較不焦慮

2025-11-19 20:47

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
紐約華人父子到移民法庭同被捕 6歲子下落不明

紐約華人父子到移民法庭同被捕 6歲子下落不明
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人