民主黨眾議員提案 H1-B名額從6.5萬增至13萬名

記者胡玉立／即時報導
民主黨籍聯邦眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)已向國會重新提交「雇用法案」(HIRE Act)，提議將每年新簽發的H-1B簽證名額上限，從6萬5000名倍增至13萬名。(美聯社)
面對川普政府嚴審H-1B簽證並加收10萬元申請費用等緊縮措施，伊利諾州民主黨籍聯邦眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)宣布，他已向國會重新提交「雇用法案」(HIRE Act)，提議將每年新簽發的H-1B簽證名額上限，從6萬5000名倍增至13萬名，藉此因應科技等行業持續存在的勞動力短缺問題，增強美國長期經濟和技術競爭力。

該法案還要求聯邦政府增加對中小學科學、技術、工程和數學(STEM)教育撥款，以擴大國內人才儲備。包括美國最大科技服務公司協會 ITServe Alliance在內的「雇用法案」支持者認為，擴大人才儲備對提升美國全球競爭力，至關重要。 

該聯盟理事會主席奇蒂馬拉 (Raghu Chittimalla)表示，「雇用法案」是「實現高技能移民體系現代化、確保優秀人才繼續貢獻美國創新經濟的重要一步」。

ITServe Alliance全國主席瓦拉哈內尼(Anju Vallabhaneni)表示，「該法案促進公平透明和勞動力發展，這些都是我們成員和整個科技業的關鍵優先事項。」

「雇用法案」能否通過尚不明朗；但法案一旦提交國會，便開啟漫長的立法程序。任何立法和行政方面的變革，都可能影響美國雇主獲取關鍵人才途徑，對美國科技、研發和醫療保健領域的競爭力，產生連鎖反應。

該法案最終結果有可能重塑科技、醫療保健和研究領域的招募模式，並影響美國引入全球人才與保護美國就業之間的平衡。

克利什納穆希表示：「為建設未來就業崗位和產業，美國必須保持創新領先地位，加強自身勞動力隊伍建設，持續吸引全球頂尖人才；透過拓展國內人才儲備，確保雇主招募到所需技術工人，我們可以創造高薪機會，並鞏固美國未來領先地位。」

H-1B簽證是美國發給外籍專業人士的非移民工作簽證，允許美國雇主聘用具備大學學歷或同等經驗外籍勞工從事「專業職業」。由於名額有限，通常需要透過年度抽籤系統來選出申請人。

近期的H-1B簽證核准趨勢大多傾向美國本土科技巨頭，而非印度外包公司；大多數H-1B簽證都發給每年新員工人數少於15人的雇主。

