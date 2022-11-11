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前ICE局長籲新國會：遏止危機、保障邊安、減少無證客

編譯徐薏茹／綜合11日電
自墨西哥偷渡來美的無證移民人數已創下紀錄。圖為海地移民正跨越美墨邊境入美。(Getty Images)
自墨西哥偷渡來美的無證移民人數已創下紀錄。圖為海地移民正跨越美墨邊境入美。(Getty Images)

下屆國會將於1月就任，聯邦移民及海關執法局(ICE)前代理局長霍曼(Tom Homan)，以及前海關與邊境保護局(CBP)代理局長摩根(Mark Morgan)11日投書國會山莊報(The Hill)指出，新國會的首要任務為遏止邊境危機、鞏固邊境安全，以及減少無證移民湧入。

投書稱南方邊境的情勢前所未見，自拜登上任總統以來，邊境已湧入550萬名以上的無證移民，包括100萬名以上已知的「逃脫者」(got-aways)，以及無數的暴力罪犯、幫派分子和潛在的恐怖分子。邊境巡邏隊忙於應付大量無證客，從邊界引入的芬太尼(Fentanyl)成為18歲至45歲國人的頭號殺手，同時有更多移民死亡；投書稱，在拜登政府執政下，超過1300名移民在美國本土喪生，為有紀錄以來最多。

文中表示國會必須要政府對混亂的情勢負起責任。

首要任務是彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，投書內文抨擊梅奧卡斯不顧川普政府時期的邊境政策，導致嚴重的邊境危機。

接著提到國會的第二個任務是履行憲法義務，實行有意義的監督。文中稱實際的監督將讓拜登政府開放邊境的程度，以及政府官員處理危機的不誠實行為攤在陽光下。

最後給新國會的建議是透過立法消彌拜登及梅奧卡斯造成的損害。

霍曼、摩根表示今年很榮幸與保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)、全美邊境巡邏員工會(NBPC)及其他20多個組織、還有前政府官員合作，一同為下屆國會制訂總體政治議程。

議程包括立法授權邊境巡邏隊得以立刻驅逐非法移民，並提供資金進一步建造有效的邊境牆系統。

投書稱川普政府推出的「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策是減少非法移民與庇護欺詐最有效的政策之一，建議立法恢復該政策。

兩人另外建議國會終止「弗洛雷斯和解協議」 (Flores settlement agreement)，該協議將無證移民家庭拘留限制在20天；同時呼籲國會必定得改革庇護系統，以杜絕猖獗的欺詐和漏洞，若有個人透過安全的第三國非法進入美國，也不應該獲得庇護資格。

邊境 非法移民 拜登

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