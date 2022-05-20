我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高油價短期難緩解 物價全面上漲 美經濟陷入衰退陰影

美公布印太經濟架構前夕 戴琪再提對中競爭

拜登欲解除庇護限制令 聯邦法官裁決維持 維權團體失望

編譯孫梁／綜合20日電
聯邦地區法官20日封殺了拜登政府23日解除以防疫為由對申請庇護移民的限制令的計畫，讓部分民主黨人也鬆了口氣。圖為國民兵在德州美墨邊境看守偷渡來美的墨西哥人。(美聯社)
聯邦地區法官20日封殺了拜登政府23日解除以防疫為由對申請庇護移民的限制令的計畫，讓部分民主黨人也鬆了口氣。圖為國民兵在德州美墨邊境看守偷渡來美的墨西哥人。(美聯社)

聯邦地區法官薩默海斯(Robert Summerhays)20日裁決，以防疫為由對申請庇護移民的限制令必須繼續維持，拜登政府準備23日解除限制令的計畫遭到封殺，試圖放寬申請庇護移民的心血受挫。

美聯社報導，移民維權組織表示，限制令踐踏移民尋求庇護的權利。儘管政府可對法官的裁決提出上訴，但限制令已無法如期在23日解除；延期解除對移民維權組織是一沉重打擊，但部分民主黨人反倒感覺鬆了口氣，他們擔憂放寬限制等移民問題，會使他們在艱難的期中選舉中處於劣勢。

川普政府2020年3月以防止疫情擴散為由發布庇護限制令，逾190萬無證移民被驅逐出境，不能根據美國法律和國際條約申請庇護。

聯邦地區法官裁決維持庇護限制令的同時，亞利桑納和路易斯安納州另一訟案仍在法院待審；兩州的訟案另有22個州加入，各州聲稱，聯邦政府打算解除限制令，沒有考慮對公眾健康和執法單位的影響，聯邦疾病防治中心(CDC)建議撤銷以防疫為由的限制，也沒遵守程序要求，先向公眾徵詢意見。

但司法部的律師認為，限制令是衛生政策，而不是移民政策，CDC有權撤銷不必要的公共衛生緊急限制。

前總統川普任命的薩默海斯法官做出對抗告州有利的裁決，禁止聯邦政府逐步取消庇護限制令；他4月表示，撤銷限制令將讓各州衛生、執法、拘留、教育和其他公共服務帶來無法挽回的損失。

庇護限制令是川普政府時期推出的重大移民政策，以嚇阻美墨邊界尋求庇護的移民，拜登政府決定終止後，又被川普任命的法官恢復。

聯邦最高法院上月聽取「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策的辯論，「留在墨西哥」要求尋求庇護的移民在墨西哥等候美國移民法庭的聽證；法官去年12月下令維持川普政策，訴訟期間法律依然有效。

移民 庇護 川普

上一則

中國防疫封城嚇跑專才 想「潤」歐美人數爆增

延伸閱讀

拜登展開亞洲行 參訪三星凸顯重視晶片供應問題

拜登展開亞洲行 參訪三星凸顯重視晶片供應問題
拜登抵達南韓前 特勤局先遣幹員酒醉鬧事遭停職

拜登抵達南韓前 特勤局先遣幹員酒醉鬧事遭停職
拜登亞洲行抵南韓 首站參訪三星電子3奈米製程

拜登亞洲行抵南韓 首站參訪三星電子3奈米製程
華郵：拜登未取消中國關稅 因幕僚意見分歧

華郵：拜登未取消中國關稅 因幕僚意見分歧

熱門新聞

共和黨籍的亞利桑納州長杜西(圖中發言者)以擴大維護邊境安全為由，用巴士把無證移民載送到華府。(美聯社)

學德州州長 亞利桑納州長將「跨境非法移民」載往華府

2022-05-13 20:57
一名上海居民16日站在因防疫封控而搭起的圍牆後看向外面街道。（路透）

中國防疫封城嚇跑專才 想「潤」歐美人數爆增

2022-05-18 03:22
聯邦地區法官20日封殺了拜登政府23日解除以防疫為由對申請庇護移民的限制令的計畫，讓部分民主黨人也鬆了口氣。圖為國民兵在德州美墨邊境看守偷渡來美的墨西哥人。(美聯社)

拜登欲解除庇護限制令 聯邦法官裁決維持 維權團體失望

2022-05-20 22:27
6月移民排期。（資料來源 / 國務院 製表 / 記者張筠）

6月移民排期 職業移民部分項目恢復排期

2022-05-12 09:43
逾48名國安前官員致信國會議員，要求國會免除「科學、科技、工程、數學」(STEM)進階學位移民的綠卡名額限制。（Getty Images）

48前國安官員連署 籲免除STEM進階學位移民綠卡限制

2022-05-10 00:59
由於移民短缺，依賴移民勞工的建築業感受很深。圖為德州一個建築工地的包商。(美聯社)

移民不足致勞動力短缺 各行業搶人 房價也上漲

2022-05-07 20:59

超人氣

更多 >
鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手
贓車撞警車後連環撞 法拉盛華男新州車禍喪生

贓車撞警車後連環撞 法拉盛華男新州車禍喪生