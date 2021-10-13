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700萬移民有望獲「居留權」參院民主黨提議動用假釋

記者顏伶如／綜合報導
抗議者冒著被逮捕的危險，7日在白宮前示威，爭取公民權，他們要求拜登總統在預算案中包括無證移民合法化經費。(美聯社)
抗議者冒著被逮捕的危險，7日在白宮前示威，爭取公民權，他們要求拜登總統在預算案中包括無證移民合法化經費。(美聯社)

拜登總統提出的內政法案是否納入移民條款如今還在研議中，美聯社13日報導，國會議員助理及移民倡議人士透露，民主黨籍參議員現考慮讓拜登政府運用既有的假釋權，為約700萬移民在美合法居留提供暫時解套方案。

報導指出，運用假釋權(parole power)的構想獲得拜登與民主黨國會領袖支持，希望能化解黨內同僚對於社會安全網及對抗氣候變遷法案的意見分歧。

美聯社分析，對於民主黨進步派及拉丁裔國會議員來說，協助無證移民留在美國向來是優先目標，最好可取得申請綠卡甚至成為公民的入籍管道。兩黨在參院各占50席的情況下，法案欲在國會通過，民主黨議員須一致支持。

今年9月間，民主黨兩度嘗試將無證移民身分合法化條款納入預算協調程序，但兩次都被非黨派的參院立法程序官(parliamentarian)伊莉莎白‧麥唐諾(Elizabeth MacDonough)打回票。

根據1952年通過的聯邦法律，聯邦政府有權讓移民暫時在美居留，包括已進入美國的移民。數十年來，法案雖然經過多次修法，卻從未用來同時處理數百萬移民的身分問題。法律條文賦予國土安全部長假釋權權限。

美聯社報導，一名了解討論內情的移民權益倡議人士指出，根據民主黨參議員研議中的提案文字，從2011年以來便已在美國居留的無證移民將可獲得五年假釋，期限屆滿可續延五年。

報導指出，移民倡議人士表示，條文中並未提及獲得假釋的移民將因此取得永久居留權或成為美國公民，但在適用這項政策的所有移民中，約100萬人在美國有親戚，可循現行政策申請依親。

三名民主黨參議員助理表示，民主黨國會領袖目前正考慮這項提案，尚未做出任何決定。

自由派團體「社區改變行動」(Community Change Action)共同主席蘿瑞拉‧普拉利(Lorella Praeli)13日在與媒體記者的電話會議中說，這項假釋權提議是民主黨可考慮採行的選項之一。

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