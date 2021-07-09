我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC籲學校秋天全開 完全接種學生可不戴口罩

布蘭森搶先貝佐斯上太空 愛搞噱頭打響「維琴」名號

ICE新規：避免拘留懷孕、哺乳期或產後婦女

記者顏伶如／綜合報導
圖為一群委內瑞拉移民涉水度過美墨邊界的葛蘭德河，抵達德州德里歐市。美聯社
圖為一群委內瑞拉移民涉水度過美墨邊界的葛蘭德河，抵達德州德里歐市。美聯社

根據美國移民及海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)9日公布新規，今後將避免拘留懷孕、正在哺乳期或產後婦女，作法與前總統川普任內截然不同。華盛頓郵報指出，川普任內通過規定，使得數以千計有孕在身、哺乳期或剛生產完的婦女，遭到移民及海關執法局官員拘押。

與前總統歐巴馬任內措施相比，拜登政府宣布新規，免除受到拘留的範圍進一步擴大。孕婦在歐巴馬任內通常得以不必受到移民拘留(immigration detention)，拜登政府則讓一年之內生產的婦女、正在哺乳期間的婦女，都可以免於受到移民拘留。

拜登總統上台後，對於因為觸犯民事移民法(civil immigration laws)而面臨被捕、遣返下場的移民，發布項目越來越多的豁免名單。某些輿論聲浪批評，拜登儼然放棄執行美國法律的責任，但拜登則表示，希望以更符合人道精神的角度處理移民政策，尤其針對來自中美洲等區域、攜家帶眷的移民家庭

移民及海關執法局9日發表聲明指出，新政策是基於保護孕婦與產婦的「健康及安全」考量，並理解嬰幼兒需要時間成長，建立親子連結(parental bonding)。

移民及海關執法局代理局長強生(Tae Johnson)在聲明中說：「移民及海關執法局承諾守護美國移民制度完整，保護懷孕、哺乳期及產後人士的健康與安全。」

聲明中寫道，由於懷孕、哺乳期及產後人士的特殊需求，移民及海關執法局代理局不再拘留這些民眾，除非法律規定不得釋放，或出現特殊狀況。

依照例行體檢程序，女性移民被送入拘留中心後都須驗孕。某些女性移民在拘留所驗孕結果出爐前，並不知道自己已經懷孕。根據移民及海關執法局新規，類似案例的女性移民今後將可獲釋。

根據移民及海關執法局新規，數量非常有限的孕婦及產後婦女今後將繼續遭到拘留，包括瀕臨死亡、暴力或身體傷害等立即風險的女性，或可出現國家安全疑慮。移民及海關執法局分局主管必須核准這些案例的逮捕及拘留令，並確保這些女性拘留期間獲得醫療照護。

川普政府在2017年頒布行政命令，取消讓孕婦得以從移民拘留中心釋放的措施。根據非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)統計，移民及海關執法局在2018年拘留將近2100名孕婦，比歐巴馬政府執政最後一年的孕婦拘留人數增加52%。

移民家庭 拜登 美國

上一則

偷渡客抵美往哪去？也受社群媒體影響

延伸閱讀

拜登次子畫作保密拍賣 喊價50萬 白宮操守惹議

拜登次子畫作保密拍賣 喊價50萬 白宮操守惹議
美將把逾10家中企納入黑名單 中外交部：禍亂新疆手段

美將把逾10家中企納入黑名單 中外交部：禍亂新疆手段
推文放中華民國國旗 白宮刪除：是無心之過

推文放中華民國國旗 白宮刪除：是無心之過
美制裁林鄭等高官續延1年 中批美插手港事務

美制裁林鄭等高官續延1年 中批美插手港事務

熱門新聞

美國尚未開放旅遊禁令，持有效簽證的中國旅客，仍須在第三國隔離14日才能入境美國。（美聯社）

中國旅客持B2簽證 第三國隔離14天才能入境

2021-07-04 02:00

曾是黨員申請綠卡 客觀證據越多越好

2021-07-04 02:00

申請NIE入境美國 無需第三國停留14天

2021-07-04 02:00

一般醫療保險 不承保移民體檢

2021-07-04 02:00
圖為一群委內瑞拉移民涉水度過美墨邊界的葛蘭德河，抵達德州德里歐市。美聯社

ICE新規：避免拘留懷孕、哺乳期或產後婦女

2021-07-09 12:13
川普任內的USCIS改變政策，裁決人員對是否批准綠卡握有完全裁量權，無需先發出補件要求或否決意向通知，便可直接拒絕未達申請條件的案件。這一政策拜登政府改變。(美聯社)

移民局撤川普政策 申請移民簽、綠卡 允重新補件

2021-06-23 22:13

超人氣

更多 >
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉