拜登放寬移民庇護 墨西哥憂難民潮、幫派

拜登總統因放寬庇護政策被視為「移民總統」。圖為來自宏都拉斯的難民舉著寫有「拜登」字樣的標語。(Getty Images)

拜登 總統因放寬庇護政策被視為「移民總統」，但此形象讓墨西哥 擔憂會引發難民潮和幫派橫行，犯罪組織也可能趁機走私人口，為美國引來更多非法移民 。

元月20日拜登就任後，邊境非法入境人數激增；由於拜登下令限制聯邦移民和海關執法局(ICE)逮捕行動，使得2月移民逮捕人數驟減。

據路透報導，根據各方證詞和情報單位報告撰寫的內部參考文件，犯罪組織眼看拜登政府的移民政策為移民提供誘因，也在設法精進走私人口、招徠顧客的方法。

一名熟悉移民事務的墨西哥官員指出，犯罪團體從拜登上台第一天，就改變作業模式，如今已「精進」到前所未見的地步，例如，向客戶簡報「最新移民法規」，運用科技騙過當局，把走私作業偽裝成旅行團出訪。

墨西哥總統羅培茲-歐布拉多1日和拜登線上高峰會後說，很多人視拜登為「移民總統」，覺得自己如果能到美國，就會被接納。

墨西哥擔心的美國新措施，包括增加對幫派和暴力受害人的援助、簡化非法移民合法化的程序、終止川普和中美洲政府簽訂的遣返協議。

墨西哥呼籲華府多供發展援助給中南美國家，從源頭杜絕移民潮，因為這些國家的人道危機導致人民出走，另尋生機。

另據華盛頓郵報數據，與川普政府最後三個月相比，2月遭ICE官員拘捕的移民人數減少六成以上，此外，遭遣返的移民比例也驟減約六成。

共和黨議員和批評者譴責拜登的政策；目前聯邦政府尚未公布縮減執法優先要務後的影響，但支持者表示，這些指南有助ICE改革，讓ICE官員將重心放在暴力犯和最可能危害公安的威脅。

在前總統川普任期最後三個月，ICE在去年10至12月平均每月逮捕6800名移民，但今年2月則降至約2500人。

目前為了處理最近跨越邊界的移民問題，拜登政府繼續維持川普時期的緊急公衛命令，讓ICE人員能夠迅速將多數移民遣送至墨西哥。